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В России предложили новые правила по продаже недвижимости - РИА Новости, 09.12.2024
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08:28 09.12.2024 (обновлено: 08:30 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/nedvizhimost-1988078896.html
В России предложили новые правила по продаже недвижимости
В России предложили новые правила по продаже недвижимости - РИА Новости, 09.12.2024
В России предложили новые правила по продаже недвижимости
В России предложили ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости, пишут "Известия" со ссылкой на письмо зампреда комитета по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:28
2024-12-09T08:30
жилье
россия
светлана разворотнева
эльвира набиуллина
единая россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России предложили ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости, пишут "Известия" со ссылкой на письмо зампреда комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой, направленное главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. &quot;Как пояснила депутат, суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам&quot;, — говорится в публикации.Она добавила, что мошенники предлагают продать недвижимость, а деньги после этого перевести "сотрудникам" правоохранительных органов. В итоге человек остается без квартиры и денег за нее. По этой причине, Разворотнева предложила ввести заморозку средств граждан от продажи жилой недвижимости на семь дней без возможности снятия наличных или их перечисления, но с возможностью оплачивать кредиты или коммунальные платежи. В августе певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" ее с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.
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жилье, россия, светлана разворотнева, эльвира набиуллина, единая россия
Жилье, Россия, Светлана Разворотнева, Эльвира Набиуллина, Единая Россия
В России предложили новые правила по продаже недвижимости

В РФ хотят ввести недельную блокировку средств от продажи недвижимости

© РИА Новости / Александр СуховНовый жилой дом
Новый жилой дом - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Новый жилой дом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России предложили ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости, пишут "Известия" со ссылкой на письмо зампреда комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой, направленное главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
«

"Как пояснила депутат, суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам", — говорится в публикации.

Она добавила, что мошенники предлагают продать недвижимость, а деньги после этого перевести "сотрудникам" правоохранительных органов. В итоге человек остается без квартиры и денег за нее.

По этой причине, Разворотнева предложила ввести заморозку средств граждан от продажи жилой недвижимости на семь дней без возможности снятия наличных или их перечисления, но с возможностью оплачивать кредиты или коммунальные платежи.

В августе певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" ее с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. В течение суток после получения заявления певицы сотрудники правоохранительных органов задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая передавала деньги. Спустя продолжительное время был арестован ее подельник Леонид Леонтьев. По версии следствия, он приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Вину он признал, показав, что действовал за денежное вознаграждение.
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Юрист назвал самые распространенные схемы мошенничества с недвижимостью
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ЖильеРоссияСветлана РазворотневаЭльвира НабиуллинаЕдиная Россия
 
 
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