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Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями - РИА Новости, 09.12.2024
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Наука
 
05:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/nauka-1987716214.html
Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями
Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями - РИА Новости, 09.12.2024
Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями
Жесткое или отстраненное воспитание матери может приводить к нарушениям пищевого поведения девочек-подростков. К такому выводу пришли психологи Новосибирского... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:00
2024-12-09T05:00
наука
наука
университетская наука
россия
новосибирская область
здоровье - общество
еда
пища
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жесткое или отстраненное воспитание матери может приводить к нарушениям пищевого поведения девочек-подростков. К такому выводу пришли психологи Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) в ходе проведенного исследования "Риск нарушений пищевого поведения девочек-подростков в контексте практик родительского воспитания".Как пояснила в беседе с корреспондентом медиагруппы "Россия сегодня" ассистент кафедры социальной психологии и виктимологии НГПУ Мария Павликова, в данной работе речь идет не о расстройствах пищевого поведения (нервная ано­рексия, нервная булимия и пр.), а о типичных нарушениях пищевого поведения, которые делятся на три категории: ограничительные (жесткие диеты), эмоциогенные ("заедание" стресса) и экстернальные (переедание, которое провоцируется внешними факторами, например, заманчивой рекламой пищевых продуктов).За­рубежные метаисследования показывают, что почти 18 процентов девушек сталкивались в своей жизни с НПП преимущественно в подростковом возрасте, причем трети из них не удавалось достичь устойчивой ремиссии, у них наблюдались симптоматические про­явления различной интенсивности в течение всей жизни (Y. Silén, A. Keski-Rahkonen).Ученые НГПУ изучили роль семейного фактора на тип и риск формирования таких нарушений. В ис­следовании приняли участие 60 девочек в возрасте от 14 до 16 лет. Для анализа были использованы такие психодиагностические методики, как голландский опросник пищевого поведения, методика Шафера, опросник образа собственного тела и др.Результаты исследования по­казали, что жесткость и директивность матерей в большей степени связаны с ограничительным пищевым поведением дочерей — такие девочки часто сидят на строгих диетах, безосновательно ограничивая себя в еде. Между тем враждебность, безразличие и отсутствие близости со стороны матери чаще влечет за собой эмоциогенные и экстернальные пищевые нарушения, при которых еда для девочек является способом переживания ("пережевывания") не­гативных эмоций и стресса."Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется ее жизнью и стремится в чем-то помочь, тем выше удовлетворенность собственным телом у дочери", — отметила психолог.При этом она добавила, что чем чаще мать применяет строгие наказания, жесткий контроль, выражает неспособность учесть мнение дочери и дистанцируется по отношению к семье, тем менее позитивно девочка-подросток воспринимает свое тело.Ключевую роль в этом вопросе, по словам психолога, играет именно материнское, а не отцовское воспитание. "Когда девочка видит в матери прежде всего враждебного критика, она вы­нуждена ориентироваться на социальные эталоны красоты и женственности, ко­торые в настоящее время все чаще предполагают модельную стройность", — подчеркнула эксперт.Исследование показало, что дочь, которая всегда недостаточно хороша для матери, находится в зоне высокого риска. И напротив — чем более выра­жен позитивный интерес и близость матери на фоне нетребовательности и снисходительности, тем риск ниже.В дальнейшем психологи НГПУ планируют провести исследование, направленное на уточнение влияния качества семейных отношений, неблагоприятного климата на риск формирования нарушений пищевого поведения.Говоря об актуальности научных исследований, которые проводят сотрудники вуза, и.о. ректора НГПУ Сергей Нелюбов подчеркнул, что сейчас эта работа выходит на новый уровень: в 2015 году министерством просвещения РФ, министерством образования Новосибирской области и РНФ поддержано 26 актуальных научных тем, представленных НГПУ. Их содержание созвучно национальным проектам, таким как "Молодежь и дети", Стратегии научно-технологического лидерства России до 2035 года и др.
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наука, университетская наука, россия, новосибирская область, здоровье - общество, еда, пища, психология, семья, новосибирский государственный педагогический университет, диета, стресс
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Новосибирская область, Здоровье - Общество, Еда, пища, Психология, Семья, Новосибирский государственный педагогический университет, Диета, стресс
Ложечку за маму. Дочери жестких матерей чаще страдают пищевыми нарушениями

Новосибирские ученые связали пищевое поведение подростков со стилем воспитания

© iStock.com / eternalcreativeЕда
Еда - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / eternalcreative
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жесткое или отстраненное воспитание матери может приводить к нарушениям пищевого поведения девочек-подростков. К такому выводу пришли психологи Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) в ходе проведенного исследования "Риск нарушений пищевого поведения девочек-подростков в контексте практик родительского воспитания".
Как пояснила в беседе с корреспондентом медиагруппы "Россия сегодня" ассистент кафедры социальной психологии и виктимологии НГПУ Мария Павликова, в данной работе речь идет не о расстройствах пищевого поведения (нервная ано­рексия, нервная булимия и пр.), а о типичных нарушениях пищевого поведения, которые делятся на три категории: ограничительные (жесткие диеты), эмоциогенные ("заедание" стресса) и экстернальные (переедание, которое провоцируется внешними факторами, например, заманчивой рекламой пищевых продуктов).
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За­рубежные метаисследования показывают, что почти 18 процентов девушек сталкивались в своей жизни с НПП преимущественно в подростковом возрасте, причем трети из них не удавалось достичь устойчивой ремиссии, у них наблюдались симптоматические про­явления различной интенсивности в течение всей жизни (Y. Silén, A. Keski-Rahkonen).
Ученые НГПУ изучили роль семейного фактора на тип и риск формирования таких нарушений. В ис­следовании приняли участие 60 девочек в возрасте от 14 до 16 лет. Для анализа были использованы такие психодиагностические методики, как голландский опросник пищевого поведения, методика Шафера, опросник образа собственного тела и др.
Результаты исследования по­казали, что жесткость и директивность матерей в большей степени связаны с ограничительным пищевым поведением дочерей — такие девочки часто сидят на строгих диетах, безосновательно ограничивая себя в еде. Между тем враждебность, безразличие и отсутствие близости со стороны матери чаще влечет за собой эмоциогенные и экстернальные пищевые нарушения, при которых еда для девочек является способом переживания ("пережевывания") не­гативных эмоций и стресса.
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«
"Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется ее жизнью и стремится в чем-то помочь, тем выше удовлетворенность собственным телом у дочери", — отметила психолог.
При этом она добавила, что чем чаще мать применяет строгие наказания, жесткий контроль, выражает неспособность учесть мнение дочери и дистанцируется по отношению к семье, тем менее позитивно девочка-подросток воспринимает свое тело.
Ключевую роль в этом вопросе, по словам психолога, играет именно материнское, а не отцовское воспитание. "Когда девочка видит в матери прежде всего враждебного критика, она вы­нуждена ориентироваться на социальные эталоны красоты и женственности, ко­торые в настоящее время все чаще предполагают модельную стройность", — подчеркнула эксперт.
Исследование показало, что дочь, которая всегда недостаточно хороша для матери, находится в зоне высокого риска. И напротив — чем более выра­жен позитивный интерес и близость матери на фоне нетребовательности и снисходительности, тем риск ниже.
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В дальнейшем психологи НГПУ планируют провести исследование, направленное на уточнение влияния качества семейных отношений, неблагоприятного климата на риск формирования нарушений пищевого поведения.
Говоря об актуальности научных исследований, которые проводят сотрудники вуза, и.о. ректора НГПУ Сергей Нелюбов подчеркнул, что сейчас эта работа выходит на новый уровень: в 2015 году министерством просвещения РФ, министерством образования Новосибирской области и РНФ поддержано 26 актуальных научных тем, представленных НГПУ. Их содержание созвучно национальным проектам, таким как "Молодежь и дети", Стратегии научно-технологического лидерства России до 2035 года и др.
 
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