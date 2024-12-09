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"Дом-термос". Испытания показали, что разработка делает здания вдвое теплее - РИА Новости, 09.12.2024
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Наука
 
07:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/nauka-1987674967.html
"Дом-термос". Испытания показали, что разработка делает здания вдвое теплее
"Дом-термос". Испытания показали, что разработка делает здания вдвое теплее - РИА Новости, 09.12.2024
"Дом-термос". Испытания показали, что разработка делает здания вдвое теплее
Лабораторные исследования подтвердили эффективность технологии "дома-термоса", разработанной учеными ТГАСУ. Здания, построенные по этому принципу, способны... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:00
2024-12-09T07:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
безопасность и комфорт среды
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томск
строительство
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили эффективность технологии "дома-термоса", разработанной учеными ТГАСУ. Здания, построенные по этому принципу, способны сохранять тепло в два раза лучше традиционных, сообщили в пресс-службе вуза.Концепция и основы разработки были созданы исследователями Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в 2016 году. Предложенная технология основана на использовании многослойной конструкции стен, которая практически не имеет "мостиков холода" — участков с повышенной теплопроводностью, приводящих к потере тепла.Как сообщили ученые, разработка успешно прошла лабораторные испытания. Ее использование позволит эффективно решать проблему энергосбережения и снижать расходы на отопление, считают специалисты ТГАСУ."Каркас дома собран из дерева. Проведенные испытания показали, что утеплитель внутри не садится, не провисает и служит весь срок эксплуатации. Снаружи здание будет облицовано фиброцементными панелями, изнутри — гипсокартоном", — рассказал заведующий кафедрой "Архитектура гражданских и промышленных зданий" ТГАСУ Сергей Овсянников.Согласно расчетам ученых ТГАСУ, здания с теплозащитными ограждающими конструкциями являются более легкими и дешевыми, чем традиционные кирпичные и железобетонные дома. По их словам, предлагаемые дома примерно вдвое теплее, чем те, которые проектируются в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Это позволяет использовать для отопления не только традиционное электричество, но и альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи.Внешняя и внутренняя облицовка, а также промежуточные слои утеплителя подбираются для обеспечения максимального сохранения тепла, объяснили ученые ТГАСУ. По их словам, дом представляет собой своеобразный "термос", из которого не уходит тепло, и имеет наивысший класс энергосбережения."Технология предназначена для возведения малоэтажных и среднеэтажных жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры в сельской местности и пригородах. Благодаря небольшому весу конструкций здания могут устанавливаться на специальные теплоизолирующие подушки даже на многолетнемерзлых грунтах в арктической зоне", — отметил Овсянников.Разработанная технология успешно прошла лабораторные испытания в лаборатории ТГАСУ и в настоящее время апробируется в реальных условиях строительства. Промышленный партнер университета уже приступил к возведению демонстрационного "дома-термоса". Завершение строительства планируется к концу декабря.
https://ria.ru/20241130/nauka-1986400452.html
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наука, университетская наука, российские инновации, безопасность и комфорт среды, россия, томск, строительство, томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу), сергей овсянников
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Безопасность и комфорт среды, Россия, Томск, Строительство, Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Сергей Овсянников

"Дом-термос". Испытания показали, что разработка делает здания вдвое теплее

© Изображение предоставлено Сергеем ОвсянниковымМалокомплектная школа
Малокомплектная школа - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Изображение предоставлено Сергеем Овсянниковым
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили эффективность технологии "дома-термоса", разработанной учеными ТГАСУ. Здания, построенные по этому принципу, способны сохранять тепло в два раза лучше традиционных, сообщили в пресс-службе вуза.
Концепция и основы разработки были созданы исследователями Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) в 2016 году. Предложенная технология основана на использовании многослойной конструкции стен, которая практически не имеет "мостиков холода" — участков с повышенной теплопроводностью, приводящих к потере тепла.
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Как сообщили ученые, разработка успешно прошла лабораторные испытания. Ее использование позволит эффективно решать проблему энергосбережения и снижать расходы на отопление, считают специалисты ТГАСУ.
«
"Каркас дома собран из дерева. Проведенные испытания показали, что утеплитель внутри не садится, не провисает и служит весь срок эксплуатации. Снаружи здание будет облицовано фиброцементными панелями, изнутри — гипсокартоном", — рассказал заведующий кафедрой "Архитектура гражданских и промышленных зданий" ТГАСУ Сергей Овсянников.
© Изображение предоставлено Сергеем ОвсянниковымФельдшерский акушерский пункт
Фельдшерский акушерский пункт
Фельдшерский акушерский пункт
© Изображение предоставлено Сергеем Овсянниковым
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© Изображение предоставлено Сергеем ОвсянниковымСельский клуб
Сельский клуб
Сельский клуб
© Изображение предоставлено Сергеем Овсянниковым
2 из 2
Фельдшерский акушерский пункт
© Изображение предоставлено Сергеем Овсянниковым
1 из 2
Сельский клуб
© Изображение предоставлено Сергеем Овсянниковым
2 из 2
Согласно расчетам ученых ТГАСУ, здания с теплозащитными ограждающими конструкциями являются более легкими и дешевыми, чем традиционные кирпичные и железобетонные дома. По их словам, предлагаемые дома примерно вдвое теплее, чем те, которые проектируются в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Это позволяет использовать для отопления не только традиционное электричество, но и альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи.
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Внешняя и внутренняя облицовка, а также промежуточные слои утеплителя подбираются для обеспечения максимального сохранения тепла, объяснили ученые ТГАСУ. По их словам, дом представляет собой своеобразный "термос", из которого не уходит тепло, и имеет наивысший класс энергосбережения.
"Технология предназначена для возведения малоэтажных и среднеэтажных жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры в сельской местности и пригородах. Благодаря небольшому весу конструкций здания могут устанавливаться на специальные теплоизолирующие подушки даже на многолетнемерзлых грунтах в арктической зоне", — отметил Овсянников.
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Разработанная технология успешно прошла лабораторные испытания в лаборатории ТГАСУ и в настоящее время апробируется в реальных условиях строительства. Промышленный партнер университета уже приступил к возведению демонстрационного "дома-термоса". Завершение строительства планируется к концу декабря.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииБезопасность и комфорт средыРоссияТомскСтроительствоТомский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)Сергей Овсянников
 
 
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