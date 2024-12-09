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Трамп рассказал об отношении к НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
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10:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/nato-1988093899.html
Трамп рассказал об отношении к НАТО
Трамп рассказал об отношении к НАТО - РИА Новости, 09.12.2024
Трамп рассказал об отношении к НАТО
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:00
2024-12-09T10:00
в мире
сша
франция
париж
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам". В субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". "Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп, ранее встретившийся с Макроном в Париже. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Франция, Париж, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, НАТО, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал об отношении к НАТО

Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока члены альянса платят по счетам

© РИА Новости / Сергей ГунеевДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены "платят по счетам".
В субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом
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"Я сказал (Эммануэлю Макрону - ред.), что НАТО - это хорошо, пока там платят по счетам... когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался", - заявил Трамп, ранее встретившийся с Макроном в Париже.
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 09:32
 
В миреСШАФранцияПарижДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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