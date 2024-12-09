https://ria.ru/20241209/mvd-1988288345.html
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении - РИА Новости, 09.12.2024
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении
МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:55
2024-12-09T23:55
2024-12-09T23:55
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982850407_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_9b015ef1ef955ba9f95af774151c656f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также диппредставительство государства, гражданином которого он является. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов. "По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации… в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности", - говорится в документе. Обратиться с такой просьбой иностранец может к руководителю специального учреждения и его заместителю. В документе уточняется, что если иностранец, помещенный в специальное учреждение, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, то о его местонахождении министерство уведомляет органы опеки и попечительства. Кроме того, если помещенный в специальное учреждение МВД иностранец несовершеннолетний, то ведомство "в обязательном порядке" уведомляет о его местонахождении родителей или иных законных представителей. Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241206/uk-1987677616.html
https://ria.ru/20241115/dolzhnost--1984055921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982850407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14c488852906fa7919f95ea5284f940f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении
МВД РФ будет уведомлять родственников о местонахождении выдворяемых иностранцев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также диппредставительство государства, гражданином которого он является.
Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.
"По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации… в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности", - говорится в документе.
Обратиться с такой просьбой иностранец может к руководителю специального учреждения и его заместителю.
В документе уточняется, что если иностранец, помещенный в специальное учреждение, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России
, то о его местонахождении министерство уведомляет органы опеки и попечительства.
Кроме того, если помещенный в специальное учреждение МВД иностранец несовершеннолетний, то ведомство "в обязательном порядке" уведомляет о его местонахождении родителей или иных законных представителей.
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.