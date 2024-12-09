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Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении - РИА Новости, 09.12.2024
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23:55 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/mvd-1988288345.html
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении - РИА Новости, 09.12.2024
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении
МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:55
2024-12-09T23:55
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общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также диппредставительство государства, гражданином которого он является. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов. "По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации… в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности", - говорится в документе. Обратиться с такой просьбой иностранец может к руководителю специального учреждения и его заместителю. В документе уточняется, что если иностранец, помещенный в специальное учреждение, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, то о его местонахождении министерство уведомляет органы опеки и попечительства. Кроме того, если помещенный в специальное учреждение МВД иностранец несовершеннолетний, то ведомство "в обязательном порядке" уведомляет о его местонахождении родителей или иных законных представителей. Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
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Россия, Общество
Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении

МВД РФ будет уведомлять родственников о местонахождении выдворяемых иностранцев

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГлавное управление МВД России по городу Москве
Главное управление МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Главное управление МВД России по городу Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также диппредставительство государства, гражданином которого он является.
Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.
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"По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации… в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности", - говорится в документе.
Обратиться с такой просьбой иностранец может к руководителю специального учреждения и его заместителю.
В документе уточняется, что если иностранец, помещенный в специальное учреждение, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, то о его местонахождении министерство уведомляет органы опеки и попечительства.
Кроме того, если помещенный в специальное учреждение МВД иностранец несовершеннолетний, то ведомство "в обязательном порядке" уведомляет о его местонахождении родителей или иных законных представителей.
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
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