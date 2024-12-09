https://ria.ru/20241209/mvd-1988288345.html

Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении

Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении - РИА Новости, 09.12.2024

Родственникам выдворяемых иностранцев будут сообщать об их местонахождении

МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T23:55

2024-12-09T23:55

2024-12-09T23:55

россия

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МВД России будет уведомлять о местонахождении иностранца, помещенного в специальное учреждение перед выдворением за пределы РФ, его родственников, а также диппредставительство государства, гражданином которого он является. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов. "По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган министерства внутренних дел Российской Федерации… в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности", - говорится в документе. Обратиться с такой просьбой иностранец может к руководителю специального учреждения и его заместителю. В документе уточняется, что если иностранец, помещенный в специальное учреждение, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, то о его местонахождении министерство уведомляет органы опеки и попечительства. Кроме того, если помещенный в специальное учреждение МВД иностранец несовершеннолетний, то ведомство "в обязательном порядке" уведомляет о его местонахождении родителей или иных законных представителей. Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241206/uk-1987677616.html

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