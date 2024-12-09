https://ria.ru/20241209/murashko-1988134759.html

Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19

Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2024

Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19

Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:51

2024-12-09T12:51

2024-12-09T12:51

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц – Гам-VLP-мультивак, которая разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20240913/koronavirus-1972481801.html

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2024

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19