https://ria.ru/20241209/murashko-1988134759.html
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2024
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19
Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:51
2024-12-09T12:51
2024-12-09T12:51
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц – Гам-VLP-мультивак, которая разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19
Мурашко заявил, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов