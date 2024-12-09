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Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2024
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12:51 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/murashko-1988134759.html
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2024
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19
Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:51
2024-12-09T12:51
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц – Гам-VLP-мультивак, которая разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм", - сказал Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Коронавирус COVID-19
Мурашко рассказал о новой вакцине от COVID-19

Мурашко заявил, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции защищает от актуальных штаммов вируса, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц – Гам-VLP-мультивак, которая разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Да, она защищает. Она сделана под актуальный штамм", - сказал Мурашко.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
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