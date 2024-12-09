Снегосплавные пункты работают в Москве в круглосуточном режиме
Бирюков: снегосплавные пункты работают в Москве в круглосуточном режиме
Снегоуборочная техника. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Снегосплавные пункты в круглосуточном режиме работают в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили для работы в осенне-зимний период 51 стационарный снегосплавный пункт, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции снегосплавов.
"В подготовительный период протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
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