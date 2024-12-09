https://ria.ru/20241209/moskva-1988110599.html

Снегосплавные пункты работают в Москве в круглосуточном режиме

Снегосплавные пункты работают в Москве в круглосуточном режиме - РИА Новости, 09.12.2024

Снегосплавные пункты работают в Москве в круглосуточном режиме

Снегосплавные пункты в круглосуточном режиме работают в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:01

2024-12-09T11:01

2024-12-09T11:01

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Снегосплавные пункты в круглосуточном режиме работают в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили для работы в осенне-зимний период 51 стационарный снегосплавный пункт, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты заранее тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции снегосплавов. "В подготовительный период протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

https://ria.ru/20241107/biryukov-1982415873.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков