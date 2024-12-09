https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988082416.html

Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в ходе СВО

Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в ходе СВО - РИА Новости, 09.12.2024

Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в ходе СВО

Очень важно отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО, в этом вопросе России интересен опыт других государств, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:56

2024-12-09T08:56

2024-12-09T10:18

специальная военная операция на украине

общество

россия

баку

татьяна москалькова

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Очень важно отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО, в этом вопросе России интересен опыт других государств, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Согласно общим правилам, до окончания боевых действий, как правило, ни количество пленных, ни число пропавших без вести, ни погибших ни одна из сторон не оглашает. Я даже не буду произносить те цифры, которыми я владею в рамках обращений в свой адрес. Я хочу сказать, что очень важно отстроить правильную систему поиска", - отметила она. Москалькова в ходе интервью рассказала, что недавно в Баку приняла участие в форуме, посвященном поиску без вести пропавших. На мероприятии собрались представители более 50 государств. "У них наработаны, на мой взгляд, интересные для нас механизмы, алгоритмы, в том числе и по работе с ДНК, и по обмену информацией. В некоторых государствах есть специальные законы по этому поводу", - добавила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20241202/moskalkova-1986952240.html

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html

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Москалькова о поиске пропавших без вести в ходе СВО Аппарат российского омбудсмена выстроил алгоритм по поиску пропавших в ходе СВО людей с Международным Комитетом Красного Креста, по этому вопросу Россия также находится в диалоге с украинским омбудсменом, рассказала РИА Новости Москалькова. 2024-12-09T08:56 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, баку, татьяна москалькова