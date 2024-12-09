https://ria.ru/20241209/minfin-1988118944.html

Нефтегазовые доходы бюджета в январе — ноябре выросли на 25,7 процента

Нефтегазовые доходы бюджета в январе — ноябре выросли на 25,7 процента - РИА Новости, 09.12.2024

Нефтегазовые доходы бюджета в январе — ноябре выросли на 25,7 процента

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам января-ноября выросли на 25,7% - до 10,341 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 25,8%, до 22,309... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:43

2024-12-09T11:43

2024-12-09T11:43

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ по итогам января-ноября выросли на 25,7% - до 10,341 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 25,8%, до 22,309 триллиона рублей, сообщает Минфин. "Нефтегазовые доходы составили 10 341 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+25,7% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - отмечается в материалах по итогам исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2024 года. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, указывает Минфин. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 22 309 млрд рублей и увеличились на 25,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-ноября выросли на 16,6% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - говорится в материалах министерства. В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-ноября 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, добавили в Минфине.

https://ria.ru/20241204/dividendy-1987433256.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)