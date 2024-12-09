https://ria.ru/20241209/mid-1988170088.html

Москва не закрыта от переговоров по Украине, заявили в МИД

Москва не закрыта от переговоров по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2024

Москва не закрыта от переговоров по Украине, заявили в МИД

Россия, в отличие от киевского режима, не закрыта от переговоров по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:27

2024-12-09T14:27

2024-12-09T14:28

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия, в отличие от киевского режима, не закрыта от переговоров по урегулированию конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Мы видим, что Запад не удосужился приказать киевскому режиму отменить введенный им самим самозапрет на переговоры с российским руководством. Мы со своей стороны никогда не были закрыты для переговоров, мы всегда были открыты для них. Закрывается киевский режим и управляющие им западные государства", - сказал Галузин журналистам.Комментируя концепцию по Украине победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, замминистра отметил, что российская сторона исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию кризиса и наверняка внимательно ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина."Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", - подчеркнул он.Ранее Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988089720.html

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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, михаил галузин, владимир путин