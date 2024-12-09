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В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине - РИА Новости, 09.12.2024
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14:11 09.12.2024 (обновлено: 14:31 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/mid-1988163170.html
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине - РИА Новости, 09.12.2024
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине
Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:11
2024-12-09T14:31
украина
россия
в мире
дональд трамп
михаил галузин
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию кризиса и наверняка внимательно ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", - сказал Галузин журналистам.Ранее Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
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украина, россия, в мире, дональд трамп, михаил галузин, владимир путин, сша
Украина, Россия, В мире, Дональд Трамп, Михаил Галузин, Владимир Путин, США
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине

МИД: контакты по Украине возможны только на основе июньской инициативы Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию кризиса и наверняка внимательно ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", - сказал Галузин журналистам.
Ранее Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
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УкраинаРоссияВ миреДональд ТрампМихаил ГалузинВладимир ПутинСША
 
 
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