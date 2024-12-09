https://ria.ru/20241209/mid-1988163170.html

В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине

В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине - РИА Новости, 09.12.2024

В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине

Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:11

2024-12-09T14:11

2024-12-09T14:31

украина

россия

в мире

дональд трамп

михаил галузин

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сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию кризиса и наверняка внимательно ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", - сказал Галузин журналистам.Ранее Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

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россия

сша

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украина, россия, в мире, дональд трамп, михаил галузин, владимир путин, сша