https://ria.ru/20241209/mid-1988163170.html
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине - РИА Новости, 09.12.2024
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине
Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:11
2024-12-09T14:11
2024-12-09T14:31
украина
россия
в мире
дональд трамп
михаил галузин
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия исходит из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента Дональда Трампа, внимательно следят за подходами России по урегулированию кризиса и наверняка внимательно ознакомились с июньской инициативой президента Владимира Путина, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса на Украине, если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", - сказал Галузин журналистам.Ранее Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дональд трамп, михаил галузин, владимир путин, сша
Украина, Россия, В мире, Дональд Трамп, Михаил Галузин, Владимир Путин, США
В МИД прокомментировали концепцию Трампа по Украине
МИД: контакты по Украине возможны только на основе июньской инициативы Путина