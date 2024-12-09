https://ria.ru/20241209/mid-1988096400.html

Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2024

Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Россия сделает все возможное, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:12

2024-12-09T10:12

2024-12-09T10:12

в мире

россия

ближний восток

малайзия

андрей руденко

брикс

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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии. По словам Руденко, ситуация на Ближнем Востоке - одна из тем, по которым позиции России и Малайзии совпадают почти полностью. "Мы так же, как и наши малайзийские друзья, выступаем за мирное регулирование сегодняшнего кризиса. Мы так же, как и малайзийские друзья, поддерживаем двухгосударственную схему существования государства Палестины, независимого от Израиля. И будем делать все возможное в наших силах с тем, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира", - отметил дипломат. Темой Азиатского "Валдая" этого года стала стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.

https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html

https://ria.ru/20241204/putin-1987370127.html

россия

ближний восток

малайзия

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в мире, россия, ближний восток, малайзия, андрей руденко, брикс