https://ria.ru/20241209/mid-1988096400.html
Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 09.12.2024
Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия сделает все возможное, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:12
2024-12-09T10:12
2024-12-09T10:12
в мире
россия
ближний восток
малайзия
андрей руденко
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии. По словам Руденко, ситуация на Ближнем Востоке - одна из тем, по которым позиции России и Малайзии совпадают почти полностью. "Мы так же, как и наши малайзийские друзья, выступаем за мирное регулирование сегодняшнего кризиса. Мы так же, как и малайзийские друзья, поддерживаем двухгосударственную схему существования государства Палестины, независимого от Израиля. И будем делать все возможное в наших силах с тем, чтобы добиться устойчивого и долгосрочного мира", - отметил дипломат. Темой Азиатского "Валдая" этого года стала стала "Малайзия, Россия и АСЕАН: в условиях многополярного мира". Участники конференции обсудят совместное будущее России и стран АСЕАН в условиях многополярного мира, поворот Юго-Восточной Азии к БРИКС, а также общее стремление к дедолларизации. Мероприятие пройдёт в Куала-Лумпуре 9–10 декабря.
https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html
https://ria.ru/20241204/putin-1987370127.html
россия
ближний восток
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, малайзия, андрей руденко, брикс
В мире, Россия, Ближний Восток, Малайзия, Андрей Руденко, БРИКС
Россия сделает все для мира на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Россия сделает все, чтобы добиться мира на Ближнем Востоке