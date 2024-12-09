https://ria.ru/20241209/medved-1988108910.html
На Камчатке медведь растерзал человека
На Камчатке медведь растерзал человека - РИА Новости, 09.12.2024
На Камчатке медведь растерзал человека
Медведь напал и растерзал человека на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:55
2024-12-09T10:55
2024-12-09T10:55
происшествия
камчатский край
карагинский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. Медведь напал и растерзал человека на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети "ВКонтакте". "Происшествие с медведем. Сегодня в районе ГМК на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия "Сигма-К". Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств", - написал он.Это второй случай смертельного нападения на человека на Камчатке в 2024 году. Первый произошел в июле в Елизовском районе. Тогда от лап хищника погиб сборщик дикоросов. В этом году охотоведы фиксировали небывалое количество случаев выхода косолапых в населенные пункты. Был произведен вынужденный отстрел более 200 зверей, которые угрожали людям. Среди причин специалисты называли отсутствие достаточного количества пищи, в том числе лосося. Предприятие "Сигма-К" занимается добычей золота на севере Камчатки.
https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html
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происшествия, камчатский край, карагинский район
Происшествия, Камчатский край, Карагинский район
На Камчатке медведь растерзал человека
В Карагинском районе на Камчатке медведь растерзал человека
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости.
Медведь напал и растерзал человека на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети "ВКонтакте"
.
"Происшествие с медведем. Сегодня в районе ГМК на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия "Сигма-К". Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств", - написал он.
Это второй случай смертельного нападения на человека на Камчатке в 2024 году. Первый произошел в июле в Елизовском районе. Тогда от лап хищника погиб сборщик дикоросов. В этом году охотоведы фиксировали небывалое количество случаев выхода косолапых в населенные пункты. Был произведен вынужденный отстрел более 200 зверей, которые угрожали людям. Среди причин специалисты называли отсутствие достаточного количества пищи, в том числе лосося.
Предприятие "Сигма-К" занимается добычей золота на севере Камчатки.