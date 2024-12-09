https://ria.ru/20241209/mdm-1988262327.html

Премьера мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Москве 7 декабря

Премьера мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Москве 7 декабря - РИА Новости, 09.12.2024

Премьера мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Москве 7 декабря

В Театре МДМ состоялась премьера мюзикла "Последняя сказка" – постановка компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:19

2024-12-09T19:19

2024-12-09T19:26

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152878/78/1528787892_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_c245c98a1ccd5432256c3ff9a42c1120.jpg

МОСКВА, 9 дек – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". В Театре МДМ состоялась премьера мюзикла "Последняя сказка" – постановка компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. К дате первого публичного показа - 8 декабря – было продано почти 100 тысяч билетов. Среди гостей вечера были хоккеист Владислав Третьяк, ведущий "Что? Где? Когда?" Борис Крюк, актриса Александра Урсуляк, музыкант Алексей Кортнев, продюсер Вячеслав Муругов, продюсер Анна Александрова, иллюзионист Сергей Сафронов, актеры Дмитрий Чеботарев и Лиза Климова, телеведущий Сергей Майоров, актриса Анна Банщикова, актриса Анастасия Уколова, телеведущий Артур Цветков, актриса Елена Валюшкина, актер Владислав Тирон, телеведущая Таша Белая, актриса Таисия Вилкова, фэшн-блогер Александр Ондар, олимпийский чемпион Артур Далалоян, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, Ассоль и многие другие. Премьера Первый показ "Последней сказки" прошел с успехом. Зрители погрузились в атмосферу восточной сказки с героями "Тысячи и одной ночи" – Джинном, Шахерезадой, Аладдином, Али-Бабой. Публика также встретила с аплодисментами мистический караван, который прошествовал прямо по залу – мимо зрительных рядов. Сказка наяву "Летательный аппарат" – не единственный сюрприз постановки. "Мне очень нравится, что наша "Последняя сказка" – это современная история, а не сказка, рассказанная много сотен лет назад. Это отражается в декорациях и костюмах: они создавались без цели соответствовать какой-то определенной исторической эпохе, но при этом содержат в себе узнаваемые детали из сказок нашего детства. В спектакле гармонично соединяются современные технологии с классическими театрально-декорационными приемами, благодаря которым у нас летает ковер-самолет, актеры взмывают к самым звездам, а стены сказочного города окрашиваются в красивый фактурный цвет теплого состаренного золота. Внимательный зритель увидит в декорациях и костюмах повторяющийся оригинальный паттерн-орнамент, напоминающий арабскую вязь и объединяющий воедино весь наш сказочный мир", - говорит художник-постановщик мюзикла Максим Обрезков. Суперхит мировой поп-звезды Композитор и музыкальный руководитель "Последней сказки" Евгений Загот написал романтичную музыку для произведения, сочетающую различные стили. "В партитуре можно услышать и современное звучание, и восточные мотивы, и даже элементы рока", – рассказывает композитор. В это разножанровое полотно также вписался суперхит Таркана Şıkıdım, ставший "Танцем огня". Разрешение использовать в постановке знаменитую песню компании "Бродвей Москва" дала Сезен Аксу – легенда турецкой поп-сцены, написавшая разные международные хиты. Захватывающий сюжет "Последняя сказка" – это история о современной московской паре Максе и его девушке Жене на грани разрыва. Внезапное путешествие в мир восточных сказок становится для них шансом переосмыслить почти разрушенные отношения. Благодаря персонажам "Тысячи и одной ночи" через невероятные приключения герои заново открывают свою любовь и учатся понимать друг друга. "Это будет красиво и необычно, увлекательно и трогательно, со всеми составляющими хорошей истории. В мюзикле много юмора и иронии, через которую современные герои воспринимают мир волшебства. Но волшебная сказка проникнута и поэзией, во многом раскрывающейся благодаря пронзительной музыке Евгения Загота, поэтических текстов Алексея Иващенко, удивительной сценографии Максима Обрезкова, магическому свету Александра Сиваева и проекциям видеосценографа Аси Мухиной, стильной и завораживающей хореографии Ирины Кашубы, красочным костюмам Яси Рафиковой" – подчеркнула режиссер-постановщик спектакля Анна Шевчук. "Мы хотели создать постановку, которая будет не только развлекать, но и заставит задуматься о ценности отношений, – добавляет Дмитрий Богачев. – “Последняя сказка” – не просто красивая картинка, это исследование человеческих чувств, где есть юмор, интрига, романтика и философия, которая близка каждому. А еще это необычный и забавный мир, в котором можно на три часа укрыться от стрессов и неприятностей, надеяться, любить и быть вместе. Так легче пережить трудности и быть счастливыми". Команда мечты Спектакль "Последняя сказка" создан командой мастеров музыкального театра: Автор сюжета и творческой концепции, продюсер – Дмитрий Богачев (Cats, Mamma Mia!, "Призрак Оперы", Chicago, "Шахматы" и др./"Золотая Маска" за мюзикл "Русалочка"); Автор песенных текстов – Алексей Иващенко ("Шахматы", "Призрак Оперы", "Орел и Ворон" и др./"Золотая Маска" за мюзикл "Норд-Ост"); Композитор, дирижер, аранжировщик и музыкальный продюсер – Евгений Загот ("День Влюблённых", "Винил" и другое/"Золотая маска" за мюзикл "Шахматы"); Режиссер-постановщик – Анна Шевчук ("Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так", "Первое свидание", Mamma Mia! и другое); Художник-постановщик – Максим Обрезков ("Театр", "Сын", "Обычный конец света" и др./Заслуженный художник РФ); Художник по свету – Александр Сиваев ("Сказки Гофмана", "Шахматы", "Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так" и другое/"Золотая Маска" за спектакль "Бег"); Хореограф-постановщик – Ирина Кашуба ("Золушка", "Ничего не бойся, я с тобой" и др., премия "Музыкальное сердце театра" за спектакль "Семейка Аддамс"); Видеосценограф – Ася Мухина ("Ничего не бойся, я с тобой", "Невский проспект", "Лунный Пьеро" и другое); Художник по костюмам – Яся Рафикова ("Иствикские ведьмы", "Человек из Ламанчи", "Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" и другое); Художественный руководитель постановки – Евгений Писарев ("Шахматы", "Звуки музыки", "Одолжите тенора", "Таланты и покойники" и другое/"Золотая Маска" за мюзикл "Кабаре"). Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы