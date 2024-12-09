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В МЧС рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024
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04:05 09.12.2024 (обновлено: 04:07 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/mchs-1988070502.html
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Алардинская"
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Алардинская" - РИА Новости, 09.12.2024
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Алардинская"
Жизни горняков, которых передали врачам на шахте "Алардинская" в Кузбассе, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T04:05
2024-12-09T04:07
происшествия
россия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
распадская угольная компания
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Жизни горняков, которых передали врачам на шахте "Алардинская" в Кузбассе, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее МЧС России сообщало, что шахта "Алардинская" горит в Кемеровской области, 120 человек были эвакуированы, двое переданы врачам. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе угледобывающей компании, все горняки были выведены на поверхность. "Их состоянию (двух горняков, которых передали врачам, – ред.) ничего не угрожает", – сообщила собеседница агентства, уточнив, что их уже отпустили домой. Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав "Распадской угольной компании". Производственная мощность предприятия составляет 3 миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), распадская угольная компания
Происшествия, Россия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Распадская угольная компания
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Алардинская"

МЧС: жизни эвакуированных на шахте "Алардинская" горняков ничего не угрожает

© МЧС России/TelegramАвтобус МЧС у шахты "Алардинская" на Кузбассе
Автобус МЧС у шахты Алардинская на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© МЧС России/Telegram
Автобус МЧС у шахты "Алардинская" на Кузбассе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Жизни горняков, которых передали врачам на шахте "Алардинская" в Кузбассе, ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее МЧС России сообщало, что шахта "Алардинская" горит в Кемеровской области, 120 человек были эвакуированы, двое переданы врачам. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе угледобывающей компании, все горняки были выведены на поверхность.
"Их состоянию (двух горняков, которых передали врачам, – ред.) ничего не угрожает", – сообщила собеседница агентства, уточнив, что их уже отпустили домой.
Шахта "Алардинская" расположена на юге Кузбасса и входит в состав "Распадской угольной компании". Производственная мощность предприятия составляет 3 миллиона тонн угля в год. Объем промышленных запасов – свыше 420 миллионов тонн угля. Общая протяженность действующих выработок — более 70 километров.
Спасатели МЧС на шахте Таштагольская в Кузбассе, где произошел повторный горный удар - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел повторный горный удар
16 ноября, 09:20
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Распадская угольная компания
 
 
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