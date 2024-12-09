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Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек - РИА Новости, 09.12.2024
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:17
2024-12-09T02:17
2024-12-09T03:04
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России."B Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек", — рассказали в ведомстве.Двоих пострадавших передали медикам. На месте работают 44 спасателя и девять единиц техники.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
МЧС России вывело на поверхность 120 человек из горящей шахты в Кузбассе