https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html

Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек

Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек - РИА Новости, 09.12.2024

Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек

Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:17

2024-12-09T02:17

2024-12-09T03:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России."B Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек", — рассказали в ведомстве.Двоих пострадавших передали медикам. На месте работают 44 спасателя и девять единиц техники.

https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html

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2024

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)