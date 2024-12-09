Рейтинг@Mail.ru
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 09.12.2024 (обновлено: 03:04 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/mchs-1988067051.html
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек - РИА Новости, 09.12.2024
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек
Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:17
2024-12-09T03:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988067435_107:0:1131:576_1920x0_80_0_0_292e8af81e7e977eb4976fe75a049cc5.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России."B Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек", — рассказали в ведомстве.Двоих пострадавших передали медикам. На месте работают 44 спасателя и девять единиц техники.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988067435_235:0:1003:576_1920x0_80_0_0_6dd1d6f8e3ef71b92abf8861dcffdcd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из загоревшейся в Кузбассе шахты эвакуировали 120 человек

МЧС России вывело на поверхность 120 человек из горящей шахты в Кузбассе

© МЧС России/TelegramАвтобус МЧС у шахты "Алардинская" на Кузбассе
Автобус МЧС у шахты Алардинская на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шахта "Алардинская" загорелась в Кемеровской области, 120 человек эвакуированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"B Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек", — рассказали в ведомстве.
Двоих пострадавших передали медикам. На месте работают 44 спасателя и девять единиц техники.
Место пожара в торговом центре на улице Дежнева в Москве. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили
7 декабря, 17:20
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала