Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии
Маск обвинил правительство США в мошенничестве после решения по гумпомощи Сирии
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии.
"Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение", — написал он.
"Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение", — написал он.
Так Маск отреагировал на дискуссию о том, что Байден на этой неделе отправил гуманитарную помощь в Анголу и Украину, а теперь он передает ее Сирии, в то время как американцы, которые спят в палатках в Северной Каролине из-за низких температур, ничего не получают.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00