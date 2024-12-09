https://ria.ru/20241209/mask-1988137899.html

Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии

Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии. "Масштабы и размах... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:01

2024-12-09T13:01

2024-12-09T13:21

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сирия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии. "Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение", — написал он. Так Маск отреагировал на дискуссию о том, что Байден на этой неделе отправил гуманитарную помощь в Анголу и Украину, а теперь он передает ее Сирии, в то время как американцы, которые спят в палатках в Северной Каролине из-за низких температур, ничего не получают. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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в мире, джо байден, война в сирии, сирия, украина, ангола