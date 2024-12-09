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Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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13:01 09.12.2024 (обновлено: 13:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/mask-1988137899.html
Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии
Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии. "Масштабы и размах... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:01
2024-12-09T13:21
в мире
джо байден
война в сирии
сирия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии. "Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение", — написал он. Так Маск отреагировал на дискуссию о том, что Байден на этой неделе отправил гуманитарную помощь в Анголу и Украину, а теперь он передает ее Сирии, в то время как американцы, которые спят в палатках в Северной Каролине из-за низких температур, ничего не получают. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988117275.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, джо байден, война в сирии, сирия, украина, ангола
В мире, Джо Байден, Война в Сирии, Сирия, Украина, Ангола
Маск резко отреагировал на решение Байдена по Сирии

Маск обвинил правительство США в мошенничестве после решения по гумпомощи Сирии

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X раскритиковал решение президента США Джо Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии.

"Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение", — написал он.
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Так Маск отреагировал на дискуссию о том, что Байден на этой неделе отправил гуманитарную помощь в Анголу и Украину, а теперь он передает ее Сирии, в то время как американцы, которые спят в палатках в Северной Каролине из-за низких температур, ничего не получают.

Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с некоторыми участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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