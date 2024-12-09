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Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
15:02 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/marketpleysy-1988181490.html
Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области
Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2024
Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области
Общий объем продаж за 11 месяцев текущего года в Ивановской области на маркетплейсах составил 150 миллиардов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2023 года,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:02
2024-12-09T15:02
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
wildberries
ozon
яндекс
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Общий объем продаж за 11 месяцев текущего года в Ивановской области на маркетплейсах составил 150 миллиардов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, за 11 месяцев текущего года на Wildberries объем продаж составил 111,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (70,8 миллиарда рублей). Количество ивановских компаний увеличилось в 1,17 раза и составило 9966 единиц (8542 – за январь-ноябрь 2023 года). А на Ozon объем продаж составил 30,6 миллиарда рублей, что 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (13,1 миллиарда рублей). Количество ивановских продавцов увеличилось в 1,45 раза и составило 9316 компаний (6410 – за аналогичный период 2023 года). На остальные маркетплейсы ("Мегамаркет", "Яндекс", "Казаньэкспресс" и другие) – пришлось 9 миллиардов рублей. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что результаты превзошли прошлогодние. "Объем продаж наших ивановских компаний на сегодняшнюю дату превысит 150 миллиардов рублей, это достойный результат и все это в итоге - зарплаты наших трудовых коллективов", - цитирует пресс-служба губернатора. Он сообщил, что в следующем году один из маркетплейсов откроет специальный центр компетенций в Иванове с обучающими программами. Губернатор также подчеркнул, что региону нужно больше собственных брендов. "Нужно несколько десятков, а желательно сотен брендов из Ивановской области. Тогда это будет совсем другой уровень экономики, другой уровень доходов наших жителей", - резюмировал Воскресенский.
https://ria.ru/20241202/likvidatsiya-1986854742.html
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ивановская область, станислав воскресенский, wildberries, ozon, яндекс
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Wildberries, Ozon, Яндекс
Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области

В Ивановской области объем продаж на маркетплейсах достиг 150 млрд рублей

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкИваново
Иваново - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Общий объем продаж за 11 месяцев текущего года в Ивановской области на маркетплейсах составил 150 миллиардов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, за 11 месяцев текущего года на Wildberries объем продаж составил 111,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (70,8 миллиарда рублей). Количество ивановских компаний увеличилось в 1,17 раза и составило 9966 единиц (8542 – за январь-ноябрь 2023 года).
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А на Ozon объем продаж составил 30,6 миллиарда рублей, что 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (13,1 миллиарда рублей). Количество ивановских продавцов увеличилось в 1,45 раза и составило 9316 компаний (6410 – за аналогичный период 2023 года).
На остальные маркетплейсы ("Мегамаркет", "Яндекс", "Казаньэкспресс" и другие) – пришлось 9 миллиардов рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что результаты превзошли прошлогодние.
"Объем продаж наших ивановских компаний на сегодняшнюю дату превысит 150 миллиардов рублей, это достойный результат и все это в итоге - зарплаты наших трудовых коллективов", - цитирует пресс-служба губернатора.
Он сообщил, что в следующем году один из маркетплейсов откроет специальный центр компетенций в Иванове с обучающими программами. Губернатор также подчеркнул, что региону нужно больше собственных брендов.
"Нужно несколько десятков, а желательно сотен брендов из Ивановской области. Тогда это будет совсем другой уровень экономики, другой уровень доходов наших жителей", - резюмировал Воскресенский.
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Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийWildberriesOzonЯндекс
 
 
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