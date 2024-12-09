https://ria.ru/20241209/marketpleysy-1988181490.html

Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области

Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2024

Объем продаж на маркетплейсах вырос в 1,5 раза в Ивановской области

Общий объем продаж за 11 месяцев текущего года в Ивановской области на маркетплейсах составил 150 миллиардов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2023 года,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

2024-12-09T15:02

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

wildberries

ozon

яндекс

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Общий объем продаж за 11 месяцев текущего года в Ивановской области на маркетплейсах составил 150 миллиардов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, за 11 месяцев текущего года на Wildberries объем продаж составил 111,3 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (70,8 миллиарда рублей). Количество ивановских компаний увеличилось в 1,17 раза и составило 9966 единиц (8542 – за январь-ноябрь 2023 года). А на Ozon объем продаж составил 30,6 миллиарда рублей, что 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (13,1 миллиарда рублей). Количество ивановских продавцов увеличилось в 1,45 раза и составило 9316 компаний (6410 – за аналогичный период 2023 года). На остальные маркетплейсы ("Мегамаркет", "Яндекс", "Казаньэкспресс" и другие) – пришлось 9 миллиардов рублей. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что результаты превзошли прошлогодние. "Объем продаж наших ивановских компаний на сегодняшнюю дату превысит 150 миллиардов рублей, это достойный результат и все это в итоге - зарплаты наших трудовых коллективов", - цитирует пресс-служба губернатора. Он сообщил, что в следующем году один из маркетплейсов откроет специальный центр компетенций в Иванове с обучающими программами. Губернатор также подчеркнул, что региону нужно больше собственных брендов. "Нужно несколько десятков, а желательно сотен брендов из Ивановской области. Тогда это будет совсем другой уровень экономики, другой уровень доходов наших жителей", - резюмировал Воскресенский.

https://ria.ru/20241202/likvidatsiya-1986854742.html

https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html

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ивановская область, станислав воскресенский, wildberries, ozon, яндекс