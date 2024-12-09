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Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям - РИА Новости, 09.12.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:47 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/marafon-1988175935.html
Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям
Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям - РИА Новости, 09.12.2024
Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям
В День героев Отечества губернатор Тюменской области запустил акцию "Марафон звонков героям" и выразил уверенность, что местные депутаты, представители власти и РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:47
2024-12-09T14:47
тюменская область
россия
тюменская область
казанский район
александр моор
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. В День героев Отечества губернатор Тюменской области запустил акцию "Марафон звонков героям" и выразил уверенность, что местные депутаты, представители власти и общественности поддержат эту инициативу. "В мой адрес поступают десятки писем от командиров подразделений из зоны проведения СВО. Офицеры пишут о храбрости и доблести, которые проявляют тюменцы, и просят поблагодарить родителей за достойное воспитание детей. Не мог не откликнуться на эти просьбы. Сегодня запускаю "Марафон звонков героям". Уверен, что депутаты... главы муниципалитетов и общественные деятели поддержат инициативу", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Сам губернатор по просьбе командира части передал слова благодарности за сына родителям бойца из Казанского района. В размещенной в посте видеозаписи телефонного разговора Моор отметил, что несмотря на молодость, Никита уже имеет медаль за отвагу. Родители бойца рассказали, что гордятся сыном, после окончания училища, техникума он пошел в армию и там подписал контракт о военной службе, с ней же связывает свое профессиональное будущее. "Никита у вас, конечно, молодец, герой, как и все наши ребята, которые сейчас в зоне СВО. Вам я хочу пожелать крепкого здоровья, позитивных мыслей, силы духа и веры в наших ребят, в наших воинов. Мы с вами! Если какие есть просьбы - всегда обращайтесь… Для нас поддержка семей участников СВО сегодня самая главная задача", - обратился к родным бойца Александр Моор. В информационном центре правительства области сообщили, что к марафону присоединились политики и лидеры общественных организаций. Родственникам участников специальной военной операции, в частности, со словами благодарности позвонили секретарь реготделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев. Глава Тобольска Петр Вагин с Днем героев Отечества поздравил тех бойцов, кто сейчас не находится непосредственно в зоне боевых действий, кто на передовой - получат весточку, когда смогут.
https://ria.ru/20241209/turpotok-1988105607.html
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россия, тюменская область, казанский район, александр моор, единая россия
Тюменская область, Россия, Тюменская область, Казанский район, Александр Моор, Единая Россия
Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям

Тюменский губернатор Моор запустил марафон звонков героям для бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. В День героев Отечества губернатор Тюменской области запустил акцию "Марафон звонков героям" и выразил уверенность, что местные депутаты, представители власти и общественности поддержат эту инициативу.
"В мой адрес поступают десятки писем от командиров подразделений из зоны проведения СВО. Офицеры пишут о храбрости и доблести, которые проявляют тюменцы, и просят поблагодарить родителей за достойное воспитание детей. Не мог не откликнуться на эти просьбы. Сегодня запускаю "Марафон звонков героям". Уверен, что депутаты... главы муниципалитетов и общественные деятели поддержат инициативу", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Сам губернатор по просьбе командира части передал слова благодарности за сына родителям бойца из Казанского района. В размещенной в посте видеозаписи телефонного разговора Моор отметил, что несмотря на молодость, Никита уже имеет медаль за отвагу. Родители бойца рассказали, что гордятся сыном, после окончания училища, техникума он пошел в армию и там подписал контракт о военной службе, с ней же связывает свое профессиональное будущее.
"Никита у вас, конечно, молодец, герой, как и все наши ребята, которые сейчас в зоне СВО. Вам я хочу пожелать крепкого здоровья, позитивных мыслей, силы духа и веры в наших ребят, в наших воинов. Мы с вами! Если какие есть просьбы - всегда обращайтесь… Для нас поддержка семей участников СВО сегодня самая главная задача", - обратился к родным бойца Александр Моор.
В информационном центре правительства области сообщили, что к марафону присоединились политики и лидеры общественных организаций. Родственникам участников специальной военной операции, в частности, со словами благодарности позвонили секретарь реготделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев. Глава Тобольска Петр Вагин с Днем героев Отечества поздравил тех бойцов, кто сейчас не находится непосредственно в зоне боевых действий, кто на передовой - получат весточку, когда смогут.
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Тюменская областьРоссияТюменская областьКазанский районАлександр МоорЕдиная Россия
 
 
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