https://ria.ru/20241209/marafon-1988175935.html

Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям

Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям - РИА Новости, 09.12.2024

Тюменский губернатор запустил марафон звонков героям

В День героев Отечества губернатор Тюменской области запустил акцию "Марафон звонков героям" и выразил уверенность, что местные депутаты, представители власти и РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:47

2024-12-09T14:47

2024-12-09T14:47

тюменская область

россия

тюменская область

казанский район

александр моор

единая россия

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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. В День героев Отечества губернатор Тюменской области запустил акцию "Марафон звонков героям" и выразил уверенность, что местные депутаты, представители власти и общественности поддержат эту инициативу. "В мой адрес поступают десятки писем от командиров подразделений из зоны проведения СВО. Офицеры пишут о храбрости и доблести, которые проявляют тюменцы, и просят поблагодарить родителей за достойное воспитание детей. Не мог не откликнуться на эти просьбы. Сегодня запускаю "Марафон звонков героям". Уверен, что депутаты... главы муниципалитетов и общественные деятели поддержат инициативу", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Сам губернатор по просьбе командира части передал слова благодарности за сына родителям бойца из Казанского района. В размещенной в посте видеозаписи телефонного разговора Моор отметил, что несмотря на молодость, Никита уже имеет медаль за отвагу. Родители бойца рассказали, что гордятся сыном, после окончания училища, техникума он пошел в армию и там подписал контракт о военной службе, с ней же связывает свое профессиональное будущее. "Никита у вас, конечно, молодец, герой, как и все наши ребята, которые сейчас в зоне СВО. Вам я хочу пожелать крепкого здоровья, позитивных мыслей, силы духа и веры в наших ребят, в наших воинов. Мы с вами! Если какие есть просьбы - всегда обращайтесь… Для нас поддержка семей участников СВО сегодня самая главная задача", - обратился к родным бойца Александр Моор. В информационном центре правительства области сообщили, что к марафону присоединились политики и лидеры общественных организаций. Родственникам участников специальной военной операции, в частности, со словами благодарности позвонили секретарь реготделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев. Глава Тобольска Петр Вагин с Днем героев Отечества поздравил тех бойцов, кто сейчас не находится непосредственно в зоне боевых действий, кто на передовой - получат весточку, когда смогут.

https://ria.ru/20241209/turpotok-1988105607.html

https://ria.ru/20241204/moor-1987488602.html

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россия, тюменская область, казанский район, александр моор, единая россия