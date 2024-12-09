https://ria.ru/20241209/kreml-1988130211.html

В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире

В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире - РИА Новости, 09.12.2024

В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире

В мире сохраняется очень высокий конфликтный потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:41

2024-12-09T12:41

2024-12-09T12:41

россия

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В мире сохраняется очень высокий конфликтный потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, в мире очень высокий конфликтный потенциал. Мы видим ситуацию вокруг Украины, мы видим много противоречивых заявлений на этот счёт. Мы видим растущий конфликтный потенциал в других регионах, можно сказать, пылающий Ближний Восток", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире