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В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире
В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире - РИА Новости, 09.12.2024
В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире
В мире сохраняется очень высокий конфликтный потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:41
2024-12-09T12:41
2024-12-09T12:41
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В мире сохраняется очень высокий конфликтный потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, в мире очень высокий конфликтный потенциал. Мы видим ситуацию вокруг Украины, мы видим много противоречивых заявлений на этот счёт. Мы видим растущий конфликтный потенциал в других регионах, можно сказать, пылающий Ближний Восток", - сказал он журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о высоком конфликтном потенциале в мире
Песков заявил, что в мире сохраняется очень высокий конфликтный потенциал