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В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса - РИА Новости, 09.12.2024
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15:21 09.12.2024 (обновлено: 15:49 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/krasnogorsk-1988186751.html
В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса
В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса - РИА Новости, 09.12.2024
В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса
Рабочий погиб в Красногорске из-за падения металлической конструкции при демонтаже горнолыжного комплекса, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:21
2024-12-09T15:49
красногорск
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рабочий погиб в Красногорске из-за падения металлической конструкции при демонтаже горнолыжного комплекса, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."По предварительным данным, сегодня примерно в 11 часов 30 минут при проведении работ по демонтажу горнолыжного комплекса, расположенного в городском округе Красногорск, на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а ход и результаты проверки следственных органов контролируются городской прокуратурой.В Telegram-канале подмосковного главка СК РФ уточняется, что на высоте 42 метров произошло опрокидывание балки, на которой находился сварщик.
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красногорск
московская область (подмосковье)
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Обрушение балок бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске
В подмосковном Красногорске обрушились балки бывшего горнолыжного комплекса "Снежком". Один рабочий, который занимался разбором конструкций, упал с высоты, он погиб. В момент падения металлоконструкций на земле также находили люди, им удалось убежать. Грохот от падения слышали жители близлежащих домов. Комплекс сносят около трёх лет, в прошлом году там обрушился подъёмный кран, тогда пострадал один человек.
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красногорск, происшествия, московская область (подмосковье)
Красногорск, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса

В Красногорске рабочий погиб из-за падения металлической конструкции

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рабочий погиб в Красногорске из-за падения металлической конструкции при демонтаже горнолыжного комплекса, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"По предварительным данным, сегодня примерно в 11 часов 30 минут при проведении работ по демонтажу горнолыжного комплекса, расположенного в городском округе Красногорск, на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а ход и результаты проверки следственных органов контролируются городской прокуратурой.
В Telegram-канале подмосковного главка СК РФ уточняется, что на высоте 42 метров произошло опрокидывание балки, на которой находился сварщик.
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