https://ria.ru/20241209/krasnogorsk-1988186751.html

В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса

В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса - РИА Новости, 09.12.2024

В Красногорске рабочий погиб при демонтаже горнолыжного комплекса

Рабочий погиб в Красногорске из-за падения металлической конструкции при демонтаже горнолыжного комплекса, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:21

2024-12-09T15:21

2024-12-09T15:49

красногорск

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рабочий погиб в Красногорске из-за падения металлической конструкции при демонтаже горнолыжного комплекса, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."По предварительным данным, сегодня примерно в 11 часов 30 минут при проведении работ по демонтажу горнолыжного комплекса, расположенного в городском округе Красногорск, на рабочего упала металлическая конструкция. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а ход и результаты проверки следственных органов контролируются городской прокуратурой.В Telegram-канале подмосковного главка СК РФ уточняется, что на высоте 42 метров произошло опрокидывание балки, на которой находился сварщик.

https://ria.ru/20241012/rabochiy-1977772691.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Обрушение балок бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске В подмосковном Красногорске обрушились балки бывшего горнолыжного комплекса "Снежком". Один рабочий, который занимался разбором конструкций, упал с высоты, он погиб. В момент падения металлоконструкций на земле также находили люди, им удалось убежать. Грохот от падения слышали жители близлежащих домов. Комплекс сносят около трёх лет, в прошлом году там обрушился подъёмный кран, тогда пострадал один человек. 2024-12-09T15:21 true PT0M21S

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красногорск, происшествия, московская область (подмосковье)