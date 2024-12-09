https://ria.ru/20241209/krasnodar-1988128611.html

Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре

Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре - РИА Новости, 09.12.2024

Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре

Полиция изъяла больше 250 тысяч нелегальных флаконов с никотиновой жидкостью для электронных сигарет на сумму 250 миллионов рублей в промзоне в Краснодаре,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:43

2024-12-09T12:43

2024-12-09T12:54

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полиция изъяла больше 250 тысяч нелегальных флаконов с никотиновой жидкостью для электронных сигарет на сумму 250 миллионов рублей в промзоне в Краснодаре, сообщила в понедельник представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УЭБиПК ГУМВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли незаконный оборот продукции без предусмотренной законодательством маркировки", - сказала Волк журналистам. Предварительно установлено, что на территории промзоны в Краснодаре злоумышленники организовали нелегальное производство никотиносодержащих жидкостей, которые предназначались для наполнения электронных курительных устройств. Готовый товар доставляли на арендованные склады, после чего отправляли в торговые точки для розничной продажи. "В результате обысков полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии обнаружили и изъяли более 250 тысяч флаконов готовой продукции, восемь станков, упаковочные материалы и 10 тонн различных жидкостей. По предварительным оценкам, стоимость изъятого превышает 250 миллионов рублей", - уточнила Волк. По её словам, в настоящее время проводится проверка, изъятое направлено на экспертизу.

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html

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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вейпы