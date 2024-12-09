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Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре
Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре - РИА Новости, 09.12.2024
Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре
Полиция изъяла больше 250 тысяч нелегальных флаконов с никотиновой жидкостью для электронных сигарет на сумму 250 миллионов рублей в промзоне в Краснодаре,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:43
2024-12-09T12:43
2024-12-09T12:54
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полиция изъяла больше 250 тысяч нелегальных флаконов с никотиновой жидкостью для электронных сигарет на сумму 250 миллионов рублей в промзоне в Краснодаре, сообщила в понедельник представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УЭБиПК ГУМВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли незаконный оборот продукции без предусмотренной законодательством маркировки", - сказала Волк журналистам. Предварительно установлено, что на территории промзоны в Краснодаре злоумышленники организовали нелегальное производство никотиносодержащих жидкостей, которые предназначались для наполнения электронных курительных устройств. Готовый товар доставляли на арендованные склады, после чего отправляли в торговые точки для розничной продажи. "В результате обысков полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии обнаружили и изъяли более 250 тысяч флаконов готовой продукции, восемь станков, упаковочные материалы и 10 тонн различных жидкостей. По предварительным оценкам, стоимость изъятого превышает 250 миллионов рублей", - уточнила Волк. По её словам, в настоящее время проводится проверка, изъятое направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вейпы
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вейпы
Более 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином изъяли в Краснодаре
В Краснодаре изъяли 250 тысяч нелегальных флаконов с никотином на 250 млн руб