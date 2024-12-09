https://ria.ru/20241209/kot-1988074788.html

Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота

Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота - РИА Новости, 09.12.2024

Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота

Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в ходе созванной внеочередной пресс-конференции заявил, что ощущает пустоту в доме после смерти кота Мира,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:42

2024-12-09T06:42

2024-12-09T07:26

в мире

акита (префектура)

россия

япония

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149304/44/1493044498_0:458:1200:1133_1920x0_80_0_0_00c18cb8c2e2087d4847647053e95326.jpg

ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в ходе созванной внеочередной пресс-конференции заявил, что ощущает пустоту в доме после смерти кота Мира, подаренного ему российским президентом Владимиром Путиным. "(После его смерти - ред.) в доме как будто пустота. Мир обычно будил меня по утрам, что было удивительным. Сейчас, когда этого нет после его смерти, моя семья и я ощущаем себя одинокими", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что испытывает грусть из-за утраты питомца. Губернатор поблагодарил всех, кто направлял цветы и слова поддержки после смерти кота. Норихиса Сатакэ считается большим кошатником. Кот Мир был подарен ему Путиным в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы Акита-ину, которую губернатор отправил российскому президенту в благодарность за оказанную Россией помощь после Великого землетрясения восточной Японии 2011 года. Кот родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было бы исполниться 13 лет. Каждый год накануне дня кошек 22 февраля на сайте префектуры размещали видеоотчет о жизни Мира. Последний отчет датирован 21 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20241203/kot-1987153323.html

https://ria.ru/20241203/kot-1987110673.html

акита (префектура)

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, акита (префектура), россия, япония, владимир путин