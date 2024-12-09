https://ria.ru/20241209/kot-1988074788.html
Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота
Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота - РИА Новости, 09.12.2024
Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота
Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в ходе созванной внеочередной пресс-конференции заявил, что ощущает пустоту в доме после смерти кота Мира,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:42
2024-12-09T06:42
2024-12-09T07:26
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ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в ходе созванной внеочередной пресс-конференции заявил, что ощущает пустоту в доме после смерти кота Мира, подаренного ему российским президентом Владимиром Путиным. "(После его смерти - ред.) в доме как будто пустота. Мир обычно будил меня по утрам, что было удивительным. Сейчас, когда этого нет после его смерти, моя семья и я ощущаем себя одинокими", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что испытывает грусть из-за утраты питомца. Губернатор поблагодарил всех, кто направлял цветы и слова поддержки после смерти кота. Норихиса Сатакэ считается большим кошатником. Кот Мир был подарен ему Путиным в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы Акита-ину, которую губернатор отправил российскому президенту в благодарность за оказанную Россией помощь после Великого землетрясения восточной Японии 2011 года. Кот родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было бы исполниться 13 лет. Каждый год накануне дня кошек 22 февраля на сайте префектуры размещали видеоотчет о жизни Мира. Последний отчет датирован 21 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20241203/kot-1987153323.html
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в мире, акита (префектура), россия, япония, владимир путин
В мире, Акита (префектура), Россия, Япония, Владимир Путин
Японский чиновник ощутил одиночество после смерти подаренного Путиным кота
Губернатор префектуры Акита заявил о пустоте в доме после смерти кота Мира
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ в ходе созванной внеочередной пресс-конференции заявил, что ощущает пустоту в доме после смерти кота Мира, подаренного ему российским президентом Владимиром Путиным.
"(После его смерти - ред.) в доме как будто пустота. Мир обычно будил меня по утрам, что было удивительным. Сейчас, когда этого нет после его смерти, моя семья и я ощущаем себя одинокими", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что испытывает грусть из-за утраты питомца. Губернатор поблагодарил всех, кто направлял цветы и слова поддержки после смерти кота.
Норихиса Сатакэ считается большим кошатником. Кот Мир был подарен ему Путиным в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы Акита-ину, которую губернатор отправил российскому президенту в благодарность за оказанную Россией помощь после Великого землетрясения восточной Японии 2011 года.
Кот родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было бы исполниться 13 лет. Каждый год накануне дня кошек 22 февраля на сайте префектуры размещали видеоотчет о жизни Мира. Последний отчет датирован 21 февраля 2024 года.