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Опрос: россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты - РИА Новости, 09.12.2024
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05:32 09.12.2024 (обновлено: 08:12 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/korporativ-1988072748.html
Опрос: россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты
Опрос: россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты - РИА Новости, 09.12.2024
Опрос: россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты
Большинство россиян готовы отказаться от новогодних корпоративов в пользу 13-й зарплаты, это в том числе связано с тем, что лишь четверть работодателей... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T05:32
2024-12-09T08:12
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство россиян готовы отказаться от новогодних корпоративов в пользу 13-й зарплаты, это в том числе связано с тем, что лишь четверть работодателей полностью компенсирует затраты на такое мероприятие, подсчитали для РИА Новости специалисты "Контур.Толка". "Лишь четверть работодателей полностью компенсирует затраты на корпоратив. Остальные респонденты признались, что тратят деньги из своего кармана. Во многом из-за этого 70% сотрудников готовы отказаться от всех корпоративных праздников в пользу 13-й зарплаты", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1,2 тысячи респондентов от 18 до 55 лет. В целом, новогодний корпоратив в этом году состоится у 93% россиян: большинство отметит его в очном формате, 11% - только онлайн, а каждый десятый - в гибридном формате: одновременно с "очными" и удаленными сотрудниками. Там также рассказали, что более половины онлайн-корпоративов проходят без программы - работники просто общаются друг с другом. На четверти мероприятий программа все же присутствует и включает в себя конкурсы. Еще 22% россиян сообщили, что онлайн-корпоративы проходят в формате тематических вечеринок. Чаще всего такие мероприятия длятся 1–2 часа. По словам аналитиков, компании выбирают онлайн-формат праздников по нескольким причинам: легче изменить дату в случае непредвиденных обстоятельств, на них могут присутствовать все удаленные сотрудники, это дешевле для работодателя и их легче организовывать.
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РИА Новости
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4.7
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общество, новый год
Общество, Новый год
Опрос: россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты

"Контур.Толк": россияне готовы отказаться от корпоративов в пользу 13-й зарплаты

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / mizar_21984
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство россиян готовы отказаться от новогодних корпоративов в пользу 13-й зарплаты, это в том числе связано с тем, что лишь четверть работодателей полностью компенсирует затраты на такое мероприятие, подсчитали для РИА Новости специалисты "Контур.Толка".
"Лишь четверть работодателей полностью компенсирует затраты на корпоратив. Остальные респонденты признались, что тратят деньги из своего кармана. Во многом из-за этого 70% сотрудников готовы отказаться от всех корпоративных праздников в пользу 13-й зарплаты", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1,2 тысячи респондентов от 18 до 55 лет.
В целом, новогодний корпоратив в этом году состоится у 93% россиян: большинство отметит его в очном формате, 11% - только онлайн, а каждый десятый - в гибридном формате: одновременно с "очными" и удаленными сотрудниками.
Там также рассказали, что более половины онлайн-корпоративов проходят без программы - работники просто общаются друг с другом. На четверти мероприятий программа все же присутствует и включает в себя конкурсы. Еще 22% россиян сообщили, что онлайн-корпоративы проходят в формате тематических вечеринок. Чаще всего такие мероприятия длятся 1–2 часа.
По словам аналитиков, компании выбирают онлайн-формат праздников по нескольким причинам: легче изменить дату в случае непредвиденных обстоятельств, на них могут присутствовать все удаленные сотрудники, это дешевле для работодателя и их легче организовывать.
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