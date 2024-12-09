Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США, пишет Bloomberg
Bloomberg: Китай ограничил поставки деталей для БПЛА в США и Европу
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Китайские производители начали ограничивать поставки деталей для создания беспилотников в США и европейских странах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
"Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", — говорится в материале.
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Уточняется, что речь идет о компаниях из КНР, создающих моторы, аккумуляторы и системы управления.
Собеседники агентства назвали этот шаг прелюдией к более широким рестрикциям по экспорту частей БПЛА, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в следующем году.
Ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к китайским компаниям по информированию правительства о планах по отправке деталей, указал один из источников Bloomberg.
На минувшей неделе КНР усилила экспортный контроль за поставками в США товаров двойного назначения, включая запрет на экспорт продукции, связанной с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.
Вашингтон также усиливает ограничения против Пекина. Так, 2 декабря Соединенные Штаты ввели новые меры по контролю за экспортом полупроводников в Китай, где такое решение назвали образцом экономического принуждения и нерыночной практики.
Кроме того, будущий глава Белого дома Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерении добавить десять процентов к тарифам на китайские товары из-за проблемы "повышенного наркотрафика из этой страны". В свою очередь, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг эти обвинения, отметив, что они полностью противоречат фактам и реальности.