https://ria.ru/20241209/kitay-1988278384.html

Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США, пишет Bloomberg

Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 09.12.2024

Китай ограничил поставки деталей для беспилотников в США, пишет Bloomberg

Китайские производители начали ограничивать поставки деталей для создания беспилотников в США и европейских странах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T21:46

2024-12-09T21:46

2024-12-09T23:34

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Китайские производители начали ограничивать поставки деталей для создания беспилотников в США и европейских странах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники."Китайские производители беспилотников недавно начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, которые используются для создания дронов", — говорится в материале.Уточняется, что речь идет о компаниях из КНР, создающих моторы, аккумуляторы и системы управления.Собеседники агентства назвали этот шаг прелюдией к более широким рестрикциям по экспорту частей БПЛА, которые, как ожидают западные чиновники, вступят в силу в следующем году. Ограничения могут затронуть одобрение лицензий на основании предполагаемого использования компонентов дронов и требования к китайским компаниям по информированию правительства о планах по отправке деталей, указал один из источников Bloomberg.На минувшей неделе КНР усилила экспортный контроль за поставками в США товаров двойного назначения, включая запрет на экспорт продукции, связанной с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.Вашингтон также усиливает ограничения против Пекина. Так, 2 декабря Соединенные Штаты ввели новые меры по контролю за экспортом полупроводников в Китай, где такое решение назвали образцом экономического принуждения и нерыночной практики.Кроме того, будущий глава Белого дома Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерении добавить десять процентов к тарифам на китайские товары из-за проблемы "повышенного наркотрафика из этой страны". В свою очередь, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг эти обвинения, отметив, что они полностью противоречат фактам и реальности.

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https://ria.ru/20241206/proizvodstvo-1987580324.html

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технологии, китай, сша, европа, дональд трамп, джо байден, в мире