https://ria.ru/20241209/khusity-1988217574.html

Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде

Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде - РИА Новости, 09.12.2024

Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:15

2024-12-09T17:15

2024-12-09T17:15

в мире

ашдод

йемен

израиль

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. "Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по чувствительной цели израильского врага в районе Явне в Ашдоде южнее оккупированного палестинского Яффо с использованием беспилотника, успешно поразив эту цель", - отмечается в сообщении военного представителя хуситов для телеканала "Аль-Масира". В минувшее воскресенье хуситы объявили, что вместе с иракскими вооруженными группировками нанесли удары по югу Израиля.

https://ria.ru/20241206/gaza-1987816262.html

ашдод

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ашдод, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024