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Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде - РИА Новости, 09.12.2024
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17:15 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/khusity-1988217574.html
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде - РИА Новости, 09.12.2024
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:15
2024-12-09T17:15
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. "Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по чувствительной цели израильского врага в районе Явне в Ашдоде южнее оккупированного палестинского Яффо с использованием беспилотника, успешно поразив эту цель", - отмечается в сообщении военного представителя хуситов для телеканала "Аль-Масира". В минувшее воскресенье хуситы объявили, что вместе с иракскими вооруженными группировками нанесли удары по югу Израиля.
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в мире, ашдод, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ашдод, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде

Хуситы заявили о поражении беспилотником важной цели в израильском Ашдоде

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде.
"Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по чувствительной цели израильского врага в районе Явне в Ашдоде южнее оккупированного палестинского Яффо с использованием беспилотника, успешно поразив эту цель", - отмечается в сообщении военного представителя хуситов для телеканала "Аль-Масира".
В минувшее воскресенье хуситы объявили, что вместе с иракскими вооруженными группировками нанесли удары по югу Израиля.
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В миреАшдодЙеменИзраильАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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