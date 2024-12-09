https://ria.ru/20241209/khusity-1988217574.html
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде - РИА Новости, 09.12.2024
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:15
2024-12-09T17:15
2024-12-09T17:15
в мире
ашдод
йемен
израиль
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что их беспилотник поразил важную цель в израильском Ашдоде. "Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по чувствительной цели израильского врага в районе Явне в Ашдоде южнее оккупированного палестинского Яффо с использованием беспилотника, успешно поразив эту цель", - отмечается в сообщении военного представителя хуситов для телеканала "Аль-Масира". В минувшее воскресенье хуситы объявили, что вместе с иракскими вооруженными группировками нанесли удары по югу Израиля.
https://ria.ru/20241206/gaza-1987816262.html
ашдод
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашдод, йемен, израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ашдод, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о поражении цели в Ашдоде
Хуситы заявили о поражении беспилотником важной цели в израильском Ашдоде