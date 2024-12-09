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В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ

В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ - РИА Новости, 09.12.2024

В Кременчуге разбили иконы на храме УПЦ

Неизвестные разбили иконы на Свято-Варваринском храме канонической Украинской православной церкви в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:39

2024-12-09T22:39

2024-12-09T22:53

религия

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украинская православная церковь

в мире

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Неизвестные разбили иконы на Свято-Варваринском храме канонической Украинской православной церкви в Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили в Кременчугской епархии УПЦ. "Неизвестными лицами было повреждено имущество Свято-Варваринского храма в городе Кременчуг... Было повреждено церковное имущество, а именно разбиты церковные иконы, которые находились на внешней стене церковного здания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии. В епархии уточнили, что на место вызывали полицию, злоумышленники пока не найдены. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

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кременчуг, украина, полтавская область, украинская православная церковь, в мире, ситуация вокруг упц