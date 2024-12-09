Губернатор Хоценко провел заседание по подготовке Дня Победы в Омске
Губернатор Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке Дня Победы в Омске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в понедельник в пресс-службе правительства Омской области.
Заседание состоялось на территории парка "Россия – Моя история" с участием ветеранов и молодежи. На нем подвели итоги работы в предъюбилейный год и обсудили планы на период перед праздником. Также в рамках подготовки к празднику 80-летия Победы проводилась работа по благоустройству памятных мест.
"В рамках программы "Решают люди" в муниципальных районах привели в порядок 42 воинских мемориала. Ко Дню Победы все расположенные на территории региона памятники воинам должны быть приведены в достойны вид. Параллельно занимаемся подключением к сетевому газу Вечных огней на мемориальных комплексах. В этом году благодаря "Газпрому" газифицировали 4 мемориала – в Горьковском, Павлоградском, Оконешниковском и Шербакульском районах. Сейчас подключаем 18 мемориальных комплексов в газифицированных населенных пунктах, два из них к пуску газа готовы – в Нововаршавке и селе Иртыш Черлакского района", – привели слова губернатора Хоценко в пресс-службе регионального правительства.
Также на заседании приняли решение, что в параде 9 мая на Соборной площади в Омске примут участие бойцы СВО и участники контртеррористической операции на Северном Кавказе и Афганской войны. Эти подразделения пройдут отдельным строем.
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