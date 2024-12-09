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Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области - РИА Новости, 09.12.2024
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11:58 09.12.2024 (обновлено: 13:06 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988122011.html
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области - РИА Новости, 09.12.2024
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:58
2024-12-09T13:06
политика
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. "В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности", — сообщил Хинштейн на оперативном совещании с правительством региона. Он добавил, что члены правительства будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Кроме того, Хинштейн подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате.В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988107342.html
https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988075918.html
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политика, курская область, александр хинштейн
Политика, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства.
"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности об отставке правительства, поэтому, все коллеги, знайте, что работаете в качестве исполняющих обязанности", — сообщил Хинштейн на оперативном совещании с правительством региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Он добавил, что члены правительства будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.
Кроме того, Хинштейн подчеркнул, что без претензий примет увольнение чиновников, не готовых работать в новом формате.
В четверг, 5 декабря, Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.
Седьмого декабря полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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