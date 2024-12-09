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Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте - РИА Новости, 09.12.2024
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07:24 09.12.2024 (обновлено: 07:27 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988075918.html
Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте
Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте - РИА Новости, 09.12.2024
Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать проблемы в регионе. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:24
2024-12-09T07:27
политика
курская область
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать проблемы в регионе. Об этом он сообщил в Telegram-канале."Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение вот сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете", — сказал он, отметив, что ему от предшественников достался небольшой диванчик.Хинштейн также заявил о готовности переехать жить в кабинет для решения всех поставленных перед ним задач."Для того, чтобы выполнить задачу, поставленную верховным главнокомандующим, если потребуется, я перееду жить в кабинет на постоянной основе", — сказал он, выразив уверенность в том, что в регионе удастся "навести порядок".В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Курской области нужен был кризисный менеджер и, по мнению Путина, Хинштейн лучше справится с этой ролью.
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html
https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html
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политика, курская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте

Хинштейн рассказал, что ночует в кабинете из-за нехватки времени

© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейнаврио губернатора Курской области Александр Хинштейн
врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
врио губернатора Курской области Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте, чтобы оперативно решать проблемы в регионе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«
"Времени не хватает катастрофически, поэтому принял решение вот сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете", — сказал он, отметив, что ему от предшественников достался небольшой диванчик.
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Хинштейн также заявил о готовности переехать жить в кабинет для решения всех поставленных перед ним задач.
"Для того, чтобы выполнить задачу, поставленную верховным главнокомандующим, если потребуется, я перееду жить в кабинет на постоянной основе", — сказал он, выразив уверенность в том, что в регионе удастся "навести порядок".
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Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Курской области нужен был кризисный менеджер и, по мнению Путина, Хинштейн лучше справится с этой ролью.
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ПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)
 
 
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