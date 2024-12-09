https://ria.ru/20241209/kherson-1988284196.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:56
2024-12-09T22:56
2024-12-09T22:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "24 канал". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24 канал". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы