https://ria.ru/20241209/kengurenok-1988228337.html

Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича

Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича - РИА Новости, 09.12.2024

Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича

Кенгуренок, брошенный мамой в возрасте 4 месяцев, которого выхаживали специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области, получил имя Гранди в честь... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:56

2024-12-09T17:56

2024-12-09T19:00

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вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Кенгуренок, брошенный мамой в возрасте 4 месяцев, которого выхаживали специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области, получил имя Гранди в честь кенгуру, которая погибла весной этого года в зоопарке Белгорода в результате украинского обстрела, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы парка Анастасия Гулова. "Выбрали имя нашей красавице… Теперь она – Гранди, мы ее назвали в честь кенгуру, которая весной погибла в зоопарке Белгорода после украинского обстрела", - сообщила Гулова. Весной этого года ВСУ обстреляли белгородский зоопарк, в результате атаки погибла самка кенгуру по кличке Гранди, которая переехала в Белгород из Петербурга в 2019 году, а в 2022 впервые принесла потомство. В конце ноября стало известно, что специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама. Кенгуренка-девочку временно называли Фисташкой, а чтобы выбрать официальное имя, был объявлен конкурс среди посетителей парка. Было много разных предложений и вариантов, но в итоге питомицу парка назвали Гранди. "Гибель милого и беззащитного животного в Белгороде для нас всех стало личной трагедией... И когда объявили конкурс, к нам пришло от ростовчан огромное количество предложений назвать нашу красавицу Гранди, что мы и сделали. Теперь, когда смотрим на нее, есть ощущение, словно она возродилась на нашей земле, и будет всем нам дарить тепло и радость", - рассказала Гулова. По ее словам, у Гранди отличное самочувствие, она очень любознательна и активна. С аппетитом у нее тоже все в порядке, ее кормят козьим молоком, листьями салата, морковкой и сеном. Но выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут. Сейчас для Гранди готовят отдельный вольер, чтобы она адаптировалась в новой местности, а с 8 месяцев будут пробовать соединять с остальными кенгуру, уточнила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241204/zoopark-1987332361.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976347236.html

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Кенгуренок, брошенный мамой Кенгуренок, брошенный мамой 2024-12-09T17:56 true PT0M06S

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общество, белгород, ростовская область, санкт-петербург, вооруженные силы украины