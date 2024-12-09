Рейтинг@Mail.ru
Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 09.12.2024 (обновлено: 19:00 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/kengurenok-1988228337.html
Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича
Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича - РИА Новости, 09.12.2024
Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича
Кенгуренок, брошенный мамой в возрасте 4 месяцев, которого выхаживали специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области, получил имя Гранди в честь... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:56
2024-12-09T19:00
общество
белгород
ростовская область
санкт-петербург
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988251239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efd6549e7d23d2cfed7f2038650547a0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Кенгуренок, брошенный мамой в возрасте 4 месяцев, которого выхаживали специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области, получил имя Гранди в честь кенгуру, которая погибла весной этого года в зоопарке Белгорода в результате украинского обстрела, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы парка Анастасия Гулова. "Выбрали имя нашей красавице… Теперь она – Гранди, мы ее назвали в честь кенгуру, которая весной погибла в зоопарке Белгорода после украинского обстрела", - сообщила Гулова. Весной этого года ВСУ обстреляли белгородский зоопарк, в результате атаки погибла самка кенгуру по кличке Гранди, которая переехала в Белгород из Петербурга в 2019 году, а в 2022 впервые принесла потомство. В конце ноября стало известно, что специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама. Кенгуренка-девочку временно называли Фисташкой, а чтобы выбрать официальное имя, был объявлен конкурс среди посетителей парка. Было много разных предложений и вариантов, но в итоге питомицу парка назвали Гранди. "Гибель милого и беззащитного животного в Белгороде для нас всех стало личной трагедией... И когда объявили конкурс, к нам пришло от ростовчан огромное количество предложений назвать нашу красавицу Гранди, что мы и сделали. Теперь, когда смотрим на нее, есть ощущение, словно она возродилась на нашей земле, и будет всем нам дарить тепло и радость", - рассказала Гулова. По ее словам, у Гранди отличное самочувствие, она очень любознательна и активна. С аппетитом у нее тоже все в порядке, ее кормят козьим молоком, листьями салата, морковкой и сеном. Но выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут. Сейчас для Гранди готовят отдельный вольер, чтобы она адаптировалась в новой местности, а с 8 месяцев будут пробовать соединять с остальными кенгуру, уточнила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241204/zoopark-1987332361.html
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976347236.html
белгород
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кенгуренок, брошенный мамой
Кенгуренок, брошенный мамой
2024-12-09T17:56
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988251239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dff734f5b6de703b818062622d6f31b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, ростовская область, санкт-петербург, вооруженные силы украины
Общество, Белгород, Ростовская область, Санкт-Петербург, Вооруженные силы Украины
Кенгуренка в ростовском зоопарке назвали в честь погибшего сородича

Кенгуренка в зоопарке в Ростове назвали Гранди в честь погибшего сородича

Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Кенгуренок, брошенный мамой в возрасте 4 месяцев, которого выхаживали специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области, получил имя Гранди в честь кенгуру, которая погибла весной этого года в зоопарке Белгорода в результате украинского обстрела, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы парка Анастасия Гулова.
"Выбрали имя нашей красавице… Теперь она – Гранди, мы ее назвали в честь кенгуру, которая весной погибла в зоопарке Белгорода после украинского обстрела", - сообщила Гулова.
Кенгуру и первый снег в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Ленинградский зоопарк показал, как кенгуру встречают первый снег
4 декабря, 14:35
Весной этого года ВСУ обстреляли белгородский зоопарк, в результате атаки погибла самка кенгуру по кличке Гранди, которая переехала в Белгород из Петербурга в 2019 году, а в 2022 впервые принесла потомство.
В конце ноября стало известно, что специалисты Южного парка птиц "Малинки" в Ростовской области выхаживают 4-месячного кенгуренка, которого бросила мама. Кенгуренка-девочку временно называли Фисташкой, а чтобы выбрать официальное имя, был объявлен конкурс среди посетителей парка. Было много разных предложений и вариантов, но в итоге питомицу парка назвали Гранди.
"Гибель милого и беззащитного животного в Белгороде для нас всех стало личной трагедией... И когда объявили конкурс, к нам пришло от ростовчан огромное количество предложений назвать нашу красавицу Гранди, что мы и сделали. Теперь, когда смотрим на нее, есть ощущение, словно она возродилась на нашей земле, и будет всем нам дарить тепло и радость", - рассказала Гулова.
По ее словам, у Гранди отличное самочувствие, она очень любознательна и активна. С аппетитом у нее тоже все в порядке, ее кормят козьим молоком, листьями салата, морковкой и сеном. Но выводить в естественную среду обитания кенгуренка пока не будут. Сейчас для Гранди готовят отдельный вольер, чтобы она адаптировалась в новой местности, а с 8 месяцев будут пробовать соединять с остальными кенгуру, уточнила собеседница агентства.
Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Украденный кенгуренок Крош вернулся домой
4 октября, 12:43
 
ОбществоБелгородРостовская областьСанкт-ПетербургВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала