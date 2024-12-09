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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества - РИА Новости, 09.12.2024
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12:43 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/kasperskij-1988131513.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества - РИА Новости, 09.12.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества
Мошенники крадут данные и деньги у пользователей, принимающих заказы на работу в интернете, под видом предоплаты услуг: злоумышленники рассылают через... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:43
2024-12-09T12:43
общество
технологии
лаборатория касперского
новый год
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники крадут данные и деньги у пользователей, принимающих заказы на работу в интернете, под видом предоплаты услуг: злоумышленники рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс, но на деле ссылка оказывается фишинговой, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского" "Лаборатория Касперского" обнаружила обновленную легенду злоумышленников, которые рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс. Ссылка ведет на мошеннический ресурс, мимикрирующий под один из популярных сервисов для поиска специалистов для разных задач, например, чтобы доставить груз или починить стиральную машину", - рассказали в компании. Среди обнаруженных специалистами приманок были, например, заказы на транскрибацию аудио-записи в текст или набор текста с рукописных листов. Пользователь видит на странице краткое описание услуги и размер аванса. В свою очередь, чтобы получить деньги, жертву просят ввести в специальной форме номер банковской карты, свой телефон и ФИО, а потом сообщить одноразовый код из смс якобы для подтверждения операции. Код злоумышленникам нужен для того, чтобы попытаться войти в аккаунт онлайн-банка пользователя. "Мы видим, что злоумышленники пошли дальше и обновили эту схему. Если карта недействительна или человек не ввел нужный одноразовый код, его перенаправляют на страницу, где предлагают самостоятельно перевести сумму аванса. Внимательных пользователей это должно насторожить: ведь деньги должен получить специалист, а не заказчик", - пояснила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют общаться по поводу товаров или услуг только через встроенный мессенджер площадки, на которой размещается объявление, критически относиться к предложениям вести переписку в сторонних приложениях, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, не вводить одноразовые коды смс на подозрительных ресурсах, а также включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах и приложениях, которые это позволяют.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
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общество, технологии, лаборатория касперского, новый год
Общество, Технологии, Лаборатория Касперского, Новый год
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества

Мошенники крадут данные и деньги у принимающих заказы под видом предоплаты

© iStock.com / Milan_JovicМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Milan_Jovic
Мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники крадут данные и деньги у пользователей, принимающих заказы на работу в интернете, под видом предоплаты услуг: злоумышленники рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс, но на деле ссылка оказывается фишинговой, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского"
"Лаборатория Касперского" обнаружила обновленную легенду злоумышленников, которые рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс. Ссылка ведет на мошеннический ресурс, мимикрирующий под один из популярных сервисов для поиска специалистов для разных задач, например, чтобы доставить груз или починить стиральную машину", - рассказали в компании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram
5 декабря, 02:10
Среди обнаруженных специалистами приманок были, например, заказы на транскрибацию аудио-записи в текст или набор текста с рукописных листов. Пользователь видит на странице краткое описание услуги и размер аванса. В свою очередь, чтобы получить деньги, жертву просят ввести в специальной форме номер банковской карты, свой телефон и ФИО, а потом сообщить одноразовый код из смс якобы для подтверждения операции. Код злоумышленникам нужен для того, чтобы попытаться войти в аккаунт онлайн-банка пользователя.
"Мы видим, что злоумышленники пошли дальше и обновили эту схему. Если карта недействительна или человек не ввел нужный одноразовый код, его перенаправляют на страницу, где предлагают самостоятельно перевести сумму аванса. Внимательных пользователей это должно насторожить: ведь деньги должен получить специалист, а не заказчик", - пояснила старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют общаться по поводу товаров или услуг только через встроенный мессенджер площадки, на которой размещается объявление, критически относиться к предложениям вести переписку в сторонних приложениях, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, не вводить одноразовые коды смс на подозрительных ресурсах, а также включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах и приложениях, которые это позволяют.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября, 10:47
 
ОбществоТехнологииЛаборатория КасперскогоНовый год
 
 
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