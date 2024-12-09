https://ria.ru/20241209/karter-1988073417.html

NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки - РИА Новости, 09.12.2024

NBC News: Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:55

2024-12-09T05:55

2024-12-09T07:15

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году подан в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документ. Jay-Z и Diddy являются одними из наиболее успешных исполнителей хип-хопа и наиболее богатых музыкантов."Звездный рэпер и предприниматель Jay-Z, чье настоящее имя Шон Картер, в воскресенье в судебном иске был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, предположительно, вместе с Шоном Diddy Комбсом", — говорится в материале телеканала. По данным NBC News, первоначально иск подали в октябре, в качестве ответчика в нем был указан рэпер Diddy. В воскресенье иск был подан повторно: в него было включено имя Jay-Z.Истица, настоящее имя которой не разглашается, утверждает, что инцидент произошел в доме, где проходила вечеринка после церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2000 году.У нее не было билета на это мероприятие, и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попасть на вечеринку. Один из водителей сказал ей, что она "соответствует тому, что ищет Diddy". Позднее он отвез ее в дом. Там девочка подписала документы о неразглашении. По ее словам, на вечеринке были звезды, гости употребляли марихуану и кокаин. Девочке, как утверждается в иске, предложили выпить, ей стало плохо и она отправилась в комнату, чтобы прилечь. После чего в комнату якобы вошли Картер и Комбс. По словам автора искового заявления, Картер изнасиловал ее, а Комбс и неназванная женщина-знаменитость наблюдали за процессом. Она также утверждает, что ее принуждали к сексу с Комбсом, но ей удалось ударить его по шее и он "остановился". Сам Картер в комментарии телеканалу назвал обвинения "чудовищными". "Я умоляю вас подать уголовный, а не гражданский иск! Тот, кто совершил бы такое преступление в отношении несовершеннолетнего, должен сидеть в тюрьме", — заявил он. Юристы Комбса назвали иски "бессовестными рекламными проделками, направленными на получение выплат от знаменитостей, которые боятся, что о них распространят ложь". Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на его скандально знаменитых вечеринках.Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.

https://ria.ru/20241120/ssha-1984811604.html

https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html

https://ria.ru/20241029/diddi-1980672891.html

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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас