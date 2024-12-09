https://ria.ru/20241209/kabmin-1988143139.html
Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов
Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов - РИА Новости, 09.12.2024
Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов
Правительство РФ поддерживает законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:19
2024-12-09T13:19
2024-12-09T13:19
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
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Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов
Кабмин поддержал приостановку запрета деятельности террористической организации
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.