https://ria.ru/20241209/kabmin-1988143139.html

Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов

Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов - РИА Новости, 09.12.2024

Правительство поддержало проект о приостановлении деятельности террористов

Правительство РФ поддерживает законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

2024-12-09T13:19

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общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.

https://ria.ru/20240627/terroristy-1955810870.html

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