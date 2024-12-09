ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах
Гендельман заявил о расширении Израилем зоны безопасности на Голанских высотах
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на Голанских высотах на границе с Сирией
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на Голанских высотах на границе с Сирией
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
"Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями. С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создает дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения", — написал Гендельман.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
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Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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