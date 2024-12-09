https://ria.ru/20241209/izrail-1988098822.html

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах - РИА Новости, 09.12.2024

ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:16

2024-12-09T10:16

2024-12-09T10:54

война в сирии

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сирия

израиль

голанские высоты

башар асад

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. "Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями. С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создает дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения", — написал Гендельман. Он добавил, что Израиль будет и далее работать над уничтожением стратегического и тяжелого вооружения на территории Сирии и пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Асад 8 декабря после переговоров с участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, израиль, голанские высоты, башар асад, биньямин нетаньяху