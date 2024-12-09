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ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах - РИА Новости, 09.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:16 09.12.2024 (обновлено: 10:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/izrail-1988098822.html
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах - РИА Новости, 09.12.2024
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:16
2024-12-09T10:54
война в сирии
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
башар асад
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. "Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями. С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создает дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения", — написал Гендельман. Он добавил, что Израиль будет и далее работать над уничтожением стратегического и тяжелого вооружения на территории Сирии и пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции. Асад 8 декабря после переговоров с участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, башар асад, биньямин нетаньяху
Война в Сирии, В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Башар Асад, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны безопасности на Голанских высотах

Гендельман заявил о расширении Израилем зоны безопасности на Голанских высотах

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на Голанских высотах на границе с Сирией
Израильская бронетехника на Голанских высотах на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на Голанских высотах на границе с Сирией
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот, сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
"Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями. С целью нейтрализации угроз и налаживания контактов с местными друзскими и другими общинами Израиль создает дополнительную зону безопасности за пределами зоны разграничения", — написал Гендельман.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
Вчера, 04:25
Он добавил, что Израиль будет и далее работать над уничтожением стратегического и тяжелого вооружения на территории Сирии и пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах после ухода Башара Асада в Сирии и завладения значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
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Асад 8 декабря после переговоров с участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
Война в СирииВ миреСирияИзраильГоланские высотыБашар АсадБиньямин Нетаньяху
 
 
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