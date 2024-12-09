https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT

Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT - РИА Новости, 09.12.2024

Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT

Израильская армия в выходные впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, пишет издание New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T04:25

2024-12-09T04:25

2024-12-09T07:44

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Израильская армия в выходные впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, пишет издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников."В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны..., что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времен Октябрьской войны 1973 года", — говорится в материале издания. По словам чиновников, в Тель-Авиве опасаются, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут взять под контроль военные объекты вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля.Ранее арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри призвал жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии оставаться в своих домах и не выходить на улицу в целях безопасности. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, ЦАХАЛ в воскресенье заняла сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии покинула свои позиции в буферной зоне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Дамаском на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. В связи с этим был отдан приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.Голанские высоты до 1967 года принадлежали Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году в регионе появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля — "Альфа".

https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1988042903.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1988019841.html

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