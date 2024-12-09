Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
NYT: Израиль впервые с войны 1973 года вторгся на территорию Сирии
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Израильская армия в выходные впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот, пишет издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.
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"В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны..., что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времен Октябрьской войны 1973 года", — говорится в материале издания.
По словам чиновников, в Тель-Авиве опасаются, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут взять под контроль военные объекты вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля.
Ранее арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри призвал жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии оставаться в своих домах и не выходить на улицу в целях безопасности. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, ЦАХАЛ в воскресенье заняла сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии покинула свои позиции в буферной зоне.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Дамаском на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. В связи с этим был отдан приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Израиль активно укрепляет оборону на Голанских высотах на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.
В российском МИД рассказали, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
Голанские высоты до 1967 года принадлежали Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году в регионе появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля — "Альфа".