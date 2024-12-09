https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988280464.html

Парку и мемориалу "Красная Талка" в Иванове вернули исторический облик

Парку и мемориалу "Красная Талка" в Иванове вернули исторический облик - РИА Новости, 09.12.2024

Парку и мемориалу "Красная Талка" в Иванове вернули исторический облик

Работы по преображению мемориала "Красная Талка" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" завершены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:14

2024-12-09T22:14

2024-12-09T22:14

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Работы по преображению мемориала "Красная Талка" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" завершены, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что вместе с местными жителями и активистами, молодежью в приемке обновленного общественного пространства поучаствовал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Вместе с горожанами он прогулялся по центральной аллее, жители поделились своими впечатлениями. "Все сделали так, как просили жители – воссоздали и обновили изначальный облик. "Красная Талка" – знаковое место для многих поколений ивановцев. Большое внимание уделяли всем деталям, старались подчеркнуть задумку архитекторов и не испортить", – приводит пресс-служба слова Воскресенского. Мемориал "Красная Талка" – знаковый объект культурного наследия в память об исторических событиях начала XX века. В марте 2024 года жители во время голосования высказались за сохранение исторического облика мемориала и парка. О реконструкции "Красной Талки" губернатор и жители говорили на традиционной декабрьской встрече 8 декабря. "Какая была задумка - уважительно отнестись и к этой странице нашей истории. У нас же у страны очень сложная история. Мы те, кто мы есть. В прошлом столетии была большая ошибка отрицать предыдущую историю. Сейчас, надеюсь, что мы все примирились. Поэтому наша задача была – именно уважительно отнестись к этой истории, тем более что такие события проходили в городе Иваново-Вознесенске в начале 20 века", - сказал на встрече с жителями глава региона. По данным пресс-службы, на "Красной Талке" уже многолюдно, особенно в вечернее время, когда начинает работать подсветка в белых и красных тонах, и можно по-настоящему оценить произошедшие изменения. Для создания светового эффекта под землей на территории проложили 9,5 км проводов. Установленные на аллее фонари – точные копии старинных светильников, выполненные специально для этого проекта. Также специально для этого парка разработано световое решение, чтоб подчеркнуть все составляющие части мемориала. Благоустройство общественной территории – мемориала "Красная Талка" выполнено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Выполнена санитарная очистка парка, уборка дикорастущих кустарников и сухостоя. Отремонтирована автостоянка перед входом, подъезд, пешеходный тротуар, покрытие центральной аллеи и место вокруг обелиска. Вдоль аллеи смонтированы дождеприемники, восстановлены лестницы. Благоустроена набережная и устроены пешеходные дорожки, приведены в порядок барельефы, гранитные блоки и восстановлены информационные таблички. Также появились малые архитектурные формы, высажены декоративные кустарники, сделаны цветники и газоны.

ивановская область

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ивановская область, станислав воскресенский, россия