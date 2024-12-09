https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988266129.html

Детский диагностический центр в Иванове принял свыше 35 тысяч пациентов

Детский диагностический центр в Иванове принял свыше 35 тысяч пациентов - РИА Новости, 09.12.2024

Детский диагностический центр в Иванове принял свыше 35 тысяч пациентов

Детский консультативно-диагностический центр в Иванове за год принял более 35 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:40

2024-12-09T19:40

2024-12-09T19:40

ивановская область

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Детский консультативно-диагностический центр в Иванове за год принял более 35 тысяч пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в декабре 2023 года Центр переехал в новые помещения – историческое здание бывшего Главка. "Я знаю, что 35 тысяч детей прошли уже через Детский консультативно-диагностический центр, Сложный был объект, но он заработал, достойный коллектив", – сказал губернатор региона Станислав Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. После переезда Детского консультативно-диагностического центра в новое здание, преображенное по проекту "Решаем вместе", год назад мощность учреждения увеличилась в два раза. В настоящий момент здесь проводят до 250 консультаций ежедневно. Воскресенский поручил сделать центр доступным для маленьких пациентов со всех районов Ивановской области. "Этот центр - не только для жителей города Иваново. Этот центр мы создали как центр компетенций детских специалистов именно для жителей всего нашего региона", - подчеркнул ранее глава региона. На сегодняшний день прием в учреждении ведет 21 врач. Это эндокринолог, гастроэнтеролог, аллерголог, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, кардиолог, нефролог, детский уролог, травматолог-ортопед. Также работает психолог. В центре медики могут выполнять широкий круг исследований, в том числе ЭКГ, УЗИ, ЭХО, холтеровское исследование и др. На базе центра также открылась Школа сахарного диабета для детей. КДЦ также стал учебной базой для Ивановской государственной медицинской академии и Ивановского медицинского колледжа, врачи центра помогают в подготовке будущих врачей-педиатров, ординаторов, медицинских сестер и фельдшеров. Принято решение выделить отдельную телефонную линию контакт-центра для детского звена ГКБ №4. С 2020 года в Ивановской области благодаря региональному проекту "Решаем вместе" отремонтировано восемь детских медучреждений. По нацпроекту "Здравоохранение" с 2019 года в детские поликлиники и больницы закуплено свыше 170 единиц оборудования. Преображение детской медицины продолжается. В настоящее время масштабный ремонт идет в историческом здании Кинешемской детской поликлиники.

https://ria.ru/20241209/marketpleysy-1988181490.html

https://ria.ru/20241202/likvidatsiya-1986854742.html

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ивановская область, иваново, станислав воскресенский