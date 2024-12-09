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Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию - РИА Новости, 09.12.2024
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23:03 09.12.2024 (обновлено: 23:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/iran-1988284738.html
Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию
Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию - РИА Новости, 09.12.2024
Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил военное вторжение Израиля на территорию Сирии и призвал Совет Безопасности ООН... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:03
2024-12-09T23:21
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ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил военное вторжение Израиля на территорию Сирии и призвал Совет Безопасности ООН отреагировать, привлекая Тель-Авив к ответу, сообщил МИД Ирана.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со вчерашнего дня расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции."Указывая на действия израильского режима, касающиеся военного нападения на территорию Сирии – в ситуации, когда сирийский народ сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, – Багаи назвал этот акт агрессии открытым нарушением Устава ООН и призвал СБ ООН немедленно отреагировать в целях прекращения агрессии и привлечения оккупационного (израильского - ред.) режима к ответственности", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/izrail-1988182174.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия, иран, израиль, башар асад, оон, совет безопасности оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Иран, Израиль, Башар Асад, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию

МИД Ирана призвал Совбез ООН срочно отреагировать на вторжение Израиля в Сирию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил военное вторжение Израиля на территорию Сирии и призвал Совет Безопасности ООН отреагировать, привлекая Тель-Авив к ответу, сообщил МИД Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со вчерашнего дня расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Израиле сообщили об ударах по "остаткам" химоружия в Сирии
Вчера, 15:04
"Указывая на действия израильского режима, касающиеся военного нападения на территорию Сирии – в ситуации, когда сирийский народ сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, – Багаи назвал этот акт агрессии открытым нарушением Устава ООН и призвал СБ ООН немедленно отреагировать в целях прекращения агрессии и привлечения оккупационного (израильского - ред.) режима к ответственности", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
В миреСирияИранИзраильБашар АсадООНСовет Безопасности ООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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