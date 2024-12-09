Иран призвал Совбез ООН отреагировать на вторжение Израиля в Сирию
МИД Ирана призвал Совбез ООН срочно отреагировать на вторжение Израиля в Сирию
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи осудил военное вторжение Израиля на территорию Сирии и призвал Совет Безопасности ООН отреагировать, привлекая Тель-Авив к ответу, сообщил МИД Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со вчерашнего дня расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот за пределами созданной после войны Судного дня линии разграничения. Это происходит на фоне падения власти президента Башара Асада в Сирии и захвата значительной части страны силами вооруженной оппозиции.
"Указывая на действия израильского режима, касающиеся военного нападения на территорию Сирии – в ситуации, когда сирийский народ сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, – Багаи назвал этот акт агрессии открытым нарушением Устава ООН и призвал СБ ООН немедленно отреагировать в целях прекращения агрессии и привлечения оккупационного (израильского - ред.) режима к ответственности", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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