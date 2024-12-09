Рейтинг@Mail.ru
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/iran-1988215499.html
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду - РИА Новости, 09.12.2024
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду
Иран не смог поддержать президента Сирии Башара Асада, на данный момент покинувшего страну, в борьбе с представителями вооруженной оппозиции, опасаясь ударов... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:07
2024-12-09T17:07
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иран не смог поддержать президента Сирии Башара Асада, на данный момент покинувшего страну, в борьбе с представителями вооруженной оппозиции, опасаясь ударов Израиля по иранскому самолету с военной помощью, пишет газета Wall Street Journal. "Иранские чиновники... заявили, что не смогли направить военное подкрепление из-за Израиля. Иранский самолет, ранее на этой неделе направлявшийся в Сирию, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных сирийских чиновников. Газета добавляет со ссылкой на сирийских чиновников, что власти Ирана также приказали военным Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) не вмешиваться в военные действия. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников сообщала, что Иран предупреждал Асада о том, что помощь сирийским властям в военных действиях с представителями вооруженной оппозиции будет ограниченной. Газета Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, 7 декабря сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии некоторых командиров КСИР и части своего дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления вооруженной оппозиции на Дамаск. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
россия
москва
сирия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_ff0daedc78d77ea53d78a66e69c9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, иран
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Иран
WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду

WSJ: Иран не смог поддержать Асада из-за опасений ударов со стороны Израиля

© РИА НовостиБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иран не смог поддержать президента Сирии Башара Асада, на данный момент покинувшего страну, в борьбе с представителями вооруженной оппозиции, опасаясь ударов Израиля по иранскому самолету с военной помощью, пишет газета Wall Street Journal.
"Иранские чиновники... заявили, что не смогли направить военное подкрепление из-за Израиля. Иранский самолет, ранее на этой неделе направлявшийся в Сирию, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных сирийских чиновников.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
Газета добавляет со ссылкой на сирийских чиновников, что власти Ирана также приказали военным Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) не вмешиваться в военные действия.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников сообщала, что Иран предупреждал Асада о том, что помощь сирийским властям в военных действиях с представителями вооруженной оппозиции будет ограниченной.
Газета Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, 7 декабря сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии некоторых командиров КСИР и части своего дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления вооруженной оппозиции на Дамаск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала