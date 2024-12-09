https://ria.ru/20241209/iran-1988215499.html

WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду

WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду - РИА Новости, 09.12.2024

WSJ раскрыла, почему Иран не смог помочь Асаду

Иран не смог поддержать президента Сирии Башара Асада, на данный момент покинувшего страну, в борьбе с представителями вооруженной оппозиции, опасаясь ударов... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:07

2024-12-09T17:07

2024-12-09T17:07

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иран не смог поддержать президента Сирии Башара Асада, на данный момент покинувшего страну, в борьбе с представителями вооруженной оппозиции, опасаясь ударов Израиля по иранскому самолету с военной помощью, пишет газета Wall Street Journal. "Иранские чиновники... заявили, что не смогли направить военное подкрепление из-за Израиля. Иранский самолет, ранее на этой неделе направлявшийся в Сирию, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных сирийских чиновников. Газета добавляет со ссылкой на сирийских чиновников, что власти Ирана также приказали военным Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) не вмешиваться в военные действия. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников сообщала, что Иран предупреждал Асада о том, что помощь сирийским властям в военных действиях с представителями вооруженной оппозиции будет ограниченной. Газета Washington Post, ссылаясь на анонимного иракского чиновника, 7 декабря сообщила, что Иран начал вывод с территории Сирии некоторых командиров КСИР и части своего дипломатического корпуса на фоне продолжающегося наступления вооруженной оппозиции на Дамаск. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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