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Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024
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09:27 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988088015.html
Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области
Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024
Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области
Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:27
2024-12-09T09:27
происшествия
тюменская область
тюмень
александр бастрыкин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от коммерсанта взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Взятка предназначалась, по словам главы СК, за помощь чиновника бизнесмену и его компании. "Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей", - сказал Бастрыкин. В ноябре РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении агентства, в рамках дела было арестовано имущество фигурантов, допрошены свидетели, а также проведен обыск. Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), другому фигуранту дела директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают. Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html
https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html
тюменская область
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происшествия, тюменская область, тюмень, александр бастрыкин
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Александр Бастрыкин
Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области

По делу замглавы Тюменской области Вахрина арестовали имущество на 150 млн руб

© Фото : Органы государственной власти Тюменской областиВячеслав Вахрин
Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Органы государственной власти Тюменской области
Вячеслав Вахрин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от коммерсанта взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Взятка предназначалась, по словам главы СК, за помощь чиновника бизнесмену и его компании.
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"Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей", - сказал Бастрыкин.
В ноябре РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении агентства, в рамках дела было арестовано имущество фигурантов, допрошены свидетели, а также проведен обыск.
Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), другому фигуранту дела директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Вадим Пильников - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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ПроисшествияТюменская областьТюменьАлександр Бастрыкин
 
 
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