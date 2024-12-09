https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988088015.html

Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области

Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области - РИА Новости, 09.12.2024

Названа стоимость арестованного имущества замглавы Тюменской области

Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:27

2024-12-09T09:27

2024-12-09T09:27

происшествия

тюменская область

тюмень

александр бастрыкин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество на 150 миллионов рублей замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от коммерсанта взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Взятка предназначалась, по словам главы СК, за помощь чиновника бизнесмену и его компании. "Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей", - сказал Бастрыкин. В ноябре РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении агентства, в рамках дела было арестовано имущество фигурантов, допрошены свидетели, а также проведен обыск. Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), другому фигуранту дела директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают. Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html

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тюменская область

тюмень

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происшествия, тюменская область, тюмень, александр бастрыкин