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По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
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06:18 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей
Имущество на 190 миллионов рублей арестовано у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:18
2024-12-09T06:18
россия
краснодарский край
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество на 190 миллионов рублей арестовано у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."По делу бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова следствием арестовано имущество стоимостью 190 миллионов рублей", - сказал он.Ранее РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, в рамках расследования дела Воронова под арест попали наручные часы, дома и другие объекты недвижимости. При обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом в Краснодарском крае и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
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россия, краснодарский край, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, происшествия
Россия, Краснодарский край, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Происшествия
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей

По делу экс-замглавы ЯНАО Воронова арестовали имущество на 190 миллионов рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей Воронов в суде
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей Воронов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Имущество на 190 миллионов рублей арестовано у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"По делу бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Воронова следствием арестовано имущество стоимостью 190 миллионов рублей", - сказал он.
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У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
03:16
Ранее РИА Новости сообщало, что, согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении агентства, в рамках расследования дела Воронова под арест попали наручные часы, дома и другие объекты недвижимости. При обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом в Краснодарском крае и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
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Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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