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У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв
У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2024
У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв
Неизвестные второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции в Харькове, никто не пострадал, сообщили в полиции Харьковской области. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:43
2024-12-09T22:43
2024-12-09T22:43
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Неизвестные второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции в Харькове, никто не пострадал, сообщили в полиции Харьковской области. Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции сообщало о взрыве у полицейского отделения в Харькове. "Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Событие произошло 9 декабря около 16.30 (17.30 мск - ред.). В результате взрыва повреждены окна здания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Устанавливаются лица, причастные к взрыву.
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в мире, харьков, харьковская область, украина, мвд украины
В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, МВД Украины
У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв
В Харькове второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Неизвестные второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции в Харькове, никто не пострадал, сообщили в полиции Харьковской области.
Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции сообщало о взрыве у полицейского отделения в Харькове
.
"Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Событие произошло 9 декабря около 16.30 (17.30 мск - ред.). В результате взрыва повреждены окна здания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Устанавливаются лица, причастные к взрыву.