https://ria.ru/20241209/harkov-1988282982.html

У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв

У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2024

У отделения полиции в Харькове прогремел взрыв

Неизвестные второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции в Харькове, никто не пострадал, сообщили в полиции Харьковской области. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:43

2024-12-09T22:43

2024-12-09T22:43

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Неизвестные второй раз за два дня устроили взрыв у здания полиции в Харькове, никто не пострадал, сообщили в полиции Харьковской области. Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции сообщало о взрыве у полицейского отделения в Харькове. "Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство неподалеку от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Событие произошло 9 декабря около 16.30 (17.30 мск - ред.). В результате взрыва повреждены окна здания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Устанавливаются лица, причастные к взрыву.

https://ria.ru/20241123/problema-1985301239.html

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