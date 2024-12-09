ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе
Делегация ХАМАС обсудила в Каире усилия по прекращению огня в секторе Газа
© iStock.com / Ultima_GainaКаир, Египет
© iStock.com / Ultima_Gaina
Каир, Египет. Архивное фото
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС провела в воскресенье встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве, сообщило движение.
"Делегация руководства движения ХАМАС во главе с (и.о. главы политбюро – ред.) Халилем аль-Хайей покинула египетскую столицу Каир после того, как провела в воскресенье встречу с главой общей разведки, на которой обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газа и комитет общественной поддержки в секторе", - говорится в заявлении ХАМАС.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,7 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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