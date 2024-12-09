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ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 09.12.2024
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00:32 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/hamas-1988062872.html
ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе
ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 09.12.2024
ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе
Делегация палестинского движения ХАМАС провела в воскресенье встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T00:32
2024-12-09T00:32
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС провела в воскресенье встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве, сообщило движение. "Делегация руководства движения ХАМАС во главе с (и.о. главы политбюро – ред.) Халилем аль-Хайей покинула египетскую столицу Каир после того, как провела в воскресенье встречу с главой общей разведки, на которой обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газа и комитет общественной поддержки в секторе", - говорится в заявлении ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,7 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241202/gaza-1986934467.html
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в мире, каир (город), израиль, россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Каир (город), Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ХАМАС обсудило в Каире усилия по прекращению огня в Газе

Делегация ХАМАС обсудила в Каире усилия по прекращению огня в секторе Газа

© iStock.com / Ultima_GainaКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Ultima_Gaina
Каир, Египет. Архивное фото
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КАИР, 9 дек - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС провела в воскресенье встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве, сообщило движение.
"Делегация руководства движения ХАМАС во главе с (и.о. главы политбюро – ред.) Халилем аль-Хайей покинула египетскую столицу Каир после того, как провела в воскресенье встречу с главой общей разведки, на которой обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газа и комитет общественной поддержки в секторе", - говорится в заявлении ХАМАС.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Делегации ФАТХ и ХАМАС обсудят в Каире управление сектором Газа
2 декабря, 18:41
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,7 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага Израиля - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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