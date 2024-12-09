https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html

Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее

Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее - РИА Новости, 09.12.2024

Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны перестали скрывать свое желание отстранить ее от должности. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:44

2024-12-09T15:44

2024-12-09T16:10

в мире

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гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны перестали скрывать свое желание отстранить ее от должности. Гуцул в понедельник прибыла на очередное судебное заседание по делу о незаконном финансировании партии "Шор". "Уже было рассмотрено около 30 томов уголовного дела, где ни разу не было упомянуто ни мое имя, ни имя моей коллеги. Это еще раз доказывает нашу невиновность и подтверждает, что заведенное дело – политический заказ со стороны (президента) Майи Санду, потому что власть хочет отстранить меня от должности. Власть даже это не скрывает", - заявила Гуцул журналистам после заседания. По ее словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" каждую неделю приезжают в Гагаузию, оказывают давление на спикера Народного собрания Гагаузии, а также на депутатов местного парламента. "На них оказывается огромное давление, чтобы они проголосовали против законно избранного башкана (главы Гагаузии - ред.). Мы не боимся и не остановимся! Я ничего не нарушала, моя невиновность очевидна, а дело рассыпается на глазах", - заявила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

https://ria.ru/20241204/gagauziya-1987302050.html

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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду