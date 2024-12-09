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Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии

Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии, следует из заявления... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T02:45

2024-12-09T02:45

2024-12-09T02:45

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии, следует из заявления организации. "Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) внимательно следит за последними событиями и гуманитарной ситуацией в Сирии... МФОККиКП глубоко привержена продолжению оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на сайте организации. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, расположенные по всей стране, продолжают поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости гражданам, оказывать им экстренную медицинскую помощь, а также поставлять в больницы медикаменты и чистую безопасную воду. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241202/oon-1986890480.html

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