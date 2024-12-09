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Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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Война в Сирии
 
02:45 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/gumpomosch-1988068139.html
Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии
Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии, следует из заявления... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:45
2024-12-09T02:45
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии, следует из заявления организации. "Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) внимательно следит за последними событиями и гуманитарной ситуацией в Сирии... МФОККиКП глубоко привержена продолжению оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на сайте организации. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, расположенные по всей стране, продолжают поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости гражданам, оказывать им экстренную медицинскую помощь, а также поставлять в больницы медикаменты и чистую безопасную воду. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад
Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии

Красный Крест и Красный Полумесяц продолжают оказывать гумпомощь в Сирии

© AP Photo / Ariana CubillosКолонна грузовиков Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца
Колонна грузовиков Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
Колонна грузовиков Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) продолжает оказывать гуманитарную помощь в Сирии, следует из заявления организации.
"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) внимательно следит за последними событиями и гуманитарной ситуацией в Сирии... МФОККиКП глубоко привержена продолжению оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении на сайте организации.
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Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, расположенные по всей стране, продолжают поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости гражданам, оказывать им экстренную медицинскую помощь, а также поставлять в больницы медикаменты и чистую безопасную воду.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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