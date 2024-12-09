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Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 09.12.2024
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19:35 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988264752.html
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 09.12.2024
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси
Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:35
2024-12-09T19:35
в мире
грузия
тбилиси
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает корреспондент РИА Новости. Полиция в происходящее не вмешивается, а только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241208/krazhi-1988059742.html
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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция в происходящее не вмешивается, а только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Полиция во время акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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