https://ria.ru/20241209/gruziya-1988264752.html

Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 09.12.2024

Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси

Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:35

2024-12-09T19:35

2024-12-09T19:35

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает корреспондент РИА Новости. Полиция в происходящее не вмешивается, а только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии — 2024