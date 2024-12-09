https://ria.ru/20241209/gruziya-1988264752.html
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси - РИА Новости, 09.12.2024
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси
Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:35
2024-12-09T19:35
2024-12-09T19:35
в мире
грузия
тбилиси
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856866855_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_64c665567c6fdc5fee2f73dab3c714fd.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента, это происходит 12-й вечер подряд, передает корреспондент РИА Новости. Полиция в происходящее не вмешивается, а только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241208/krazhi-1988059742.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856866855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdfc496c9f15a64b990bf9484c35b994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие вновь перекрыли проспект в центре Тбилиси
Протестующие вновь собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси