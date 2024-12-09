https://ria.ru/20241209/gruziya-1988226550.html

В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии

В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии - РИА Новости, 09.12.2024

В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии

Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:56

2024-12-09T17:56

2024-12-09T19:39

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великобритания

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми. "В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства (партии – ред.) "Грузинская мечта", пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод", - говорится в заявлении Лэмми, опубликованном на сайте британского правительства. Министр назвал "неприемлемым" насилие со стороны грузинский властей по отношению к протестующим и журналистам и заявил, что такие действия "пятнают" международный авторитет Грузии. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241027/britaniya-1980413588.html

https://ria.ru/20241202/estoniya-1986980955.html

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в мире, грузия, великобритания, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили