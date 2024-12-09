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В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии - РИА Новости, 09.12.2024
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17:56 09.12.2024 (обновлено: 19:39 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988226550.html
В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии
В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии - РИА Новости, 09.12.2024
В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии
Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:56
2024-12-09T19:39
в мире
грузия
великобритания
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми. "В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства (партии – ред.) "Грузинская мечта", пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод", - говорится в заявлении Лэмми, опубликованном на сайте британского правительства. Министр назвал "неприемлемым" насилие со стороны грузинский властей по отношению к протестующим и журналистам и заявил, что такие действия "пятнают" международный авторитет Грузии. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241027/britaniya-1980413588.html
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в мире, грузия, великобритания, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Великобритания, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили
В МИД Британии сообщили о приостановке программ помощи Грузии

Глава МИД Лэмми: Британия приостановит все программы помощи Грузии

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги
Британский и шотландский флаги - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Лэмми.
"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит всю программную поддержку грузинского правительства, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства (партии – ред.) "Грузинская мечта", пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод", - говорится в заявлении Лэмми, опубликованном на сайте британского правительства.
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Министр назвал "неприемлемым" насилие со стороны грузинский властей по отношению к протестующим и журналистам и заявил, что такие действия "пятнают" международный авторитет Грузии.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияВеликобританияРоссияИраклий КобахидзеСаломе Зурабишвили
 
 
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