https://ria.ru/20241209/gosduma-1988138552.html
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна - РИА Новости, 09.12.2024
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна
В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна в связи с его назначением врио губернатора Курской... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:06
2024-12-09T13:06
2024-12-09T13:06
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна в связи с его назначением врио губернатора Курской области, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Хинштейна Александра Евсеевича, избранного по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 (Самарская область), 5 декабря 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочии в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области", - сказано в документе. В минувший четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. Седьмого декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
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политика, курская область, россия, самарская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик) , госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Самарская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна
В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Хинштейна